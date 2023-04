Bad Vöslau Jags schießen Schwaz ab

Werbung

Die Jags begannen unkonzentriert mit einigen Fehlwürfen, während die Gäste zu einfachen Toren kamen. Die Jags stellten dann teils auf eine offensive Deckung um und bekamen die Gäste etwas besser in den Griff, lagen aber letztlich immer mit ein, zwei Toren im Rückstand. Die Teams agierten hart, es hagelte bei beiden Mannschaften Zwei-Minuten-Strafen, was auch der Bedeutung des Spiels für die Tabelle geschuldet war. Dann kassierten die Hausherrn sogar eine doppelte Unterzahl, die sie aber gut überstanden und so gelang in Minute 18 durch Fabian Schartel sogar der Ausgleich zum 8:8. In der Folge lösten sich Paraden des heimischen Torhüters Bence Gödör mit technischen Fehlern der Jags ab und die Tiroler zogen wieder auf zwei Tore davon. Die Vöslauer kämpften sich wieder heran und gingen durch Raphael Muck in Minute 26 mit 12:11 erstmals in Führung. Die Schwazer nahmen ein erstes Time-out, Kampf dominierte weiter. Der Pausenstand lautete 14:13 für die Hausherrn.

Bad Vöslau ist nicht mehr zu halten

In Hälfte zwei setzten sich die Vöslauer zu Beginn auf +3 ab, was auch dem sicheren Siebenmeter-Schützen Fabian Posch geschuldet war. Die Gäste aus Tirol bleiben dran, scorten vor allem durch Medic immer wieder bzw. sorgte Miskovez mit dynamischen Vorstößen für gehörige Bewegung in der Deckung der Thermalstädter. Die Jags waren an diesem Tag aber in Summe um einige Prozentpunkte besser und erarbeiteten sich letztlich sogar einen Sechs-Tore-Vorsprung. Am Ende stand ein klarer 33:28-Sieg der Jags zu Buche.

Stimmen zum Spiel

Man of the Match Torhüter Bence Gödör: „Wir waren vor allem in Hälfte 2 sehr fokussiert und haben uns in das Spiel hineingearbeitet. Ein absolut verdienter Sieg für uns.“

Fabian Schartel: „Ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt, wir haben gewusst, dass wir das Spiel gewinnen können und sind nach einer eher durchwachsenen Anfangsphase auch so aufgetreten.“