Bad Vöslau Jags tapfer, aber ohne Punkte

Nach einer größtenteils katastrophalen ersten Saisonphase, wollten die Bad Vöslau Jags nach der Länderspielpause einen Schritt nach vorne machen, die Fivers in der Hollgasse zumindest ärgern. Das gelang den Thermalstädtern phasenweise. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zogen die Wiener das Tempo an und setzten sich um fünf Tore ab (10:5). Die nächste Klatsche bahnte sich an, doch die Jaguare zeigten sich bissig, kämpften sich zurück. Bence Gödör zwischen den Bad Vöslauer Pfosten lief zu Hochform auf, während auf der Gegenseite vor allem die Flügel sicher scorten. Plötzlich stand es 10:10. Die Partie war wieder offen.

Wird es eng, machen die Fivers ernst

Doch so schnell sich die Bad Vöslauer heranrobbten, rissen sie wieder. Die Fivers stellten auf 13:10 und verwalteten den Vorsprung bis zur Pause (17:13). In Durchgang zwei sah es zunächst so aus, als würden sich die Wiener Tor um Tor absetzen. Bei -7 traten die Gäste nochmals die Aufholjagd an. Beim Spielstand von 21:20 war das Pulver der Jags verschossen. Die Fivers bestimmten das Geschehen in den letzten Minuten und gerieten trotz einer alles in allem durchwachsenen Leistung nicht mehr in Gefahr (30:24).

Stimmen zum Spiel

Bad Vöslau-Topscorer Raphael Muck: „Phasenweise hat es absolut gepasst, einige knappe Entscheidungen verliefen für uns unglücklich und letztlich müssen wir die (auch verletzungsbedingt) fehlende Kaderbreite zur Kenntnis nehmen.“

Tormann Bence Gödör, mit einer 30 prozentigen Abwehrquote Man of the Match bei den Jags: „Meine Leistung hat heute weitgehend gepasst, leider schaffen wir es derzeit nicht, dass in einem Match alle Mannschaftsteile funktionieren, aber wir haben uns gegenüber den letzten Spielen jedenfalls gesteigert.“