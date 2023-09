Bad Vöslau Jags überraschen gegen Fivers

Die Thermenhalle war über weite Strecken der zweiten Halbzeit ein wahres Tollhaus. Das haben sich die Bad Vöslauer Jags mit einer beherzten Leistung gegen die favorisierten Fivers auch verdient. Die Thermalstädter präsentierten sich nach drei eindeutigen Auswärtspleiten wieder deutlich verbessert und schlossen an die Leistung aus dem ersten Heimspiel gegen Krems an. Anders als im NÖ-Derby wurde der Auftritt diesmal zumindest mit einem Zähler belohnt, auch wenn man den Eindruck hatte, das nach der Schlusssirene beide Mannschaften mit dem Remis nicht richtig glücklich waren.

Packendes Hin und Her bis zum Schluss

Doch alles der Reihe nach: In einem temporeichen Handballspiel konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen, zwar gelangen den Fivers immer wieder schnelle Tore, trotzdem präsentierte sich die Jags-Deckung um einiges stabiler als zuletzt. Beim Zwischenstand von 16:15 wurden die Seiten gewechselt. In Durchgang zwei legten die Wiener fast immer vor, höher als +2 führten sie allerdings nicht. Ein Wechselbad der Gefühle war die letzte Minute. Zuerst verpassten es die Bad Vöslau auf 31:30 zu stellen. Im Gegenzug versuchten es die Fivers aus dem Rückraum, anders als vor vier Wochen gegen Krems gab es aber nicht das K.O. in letzter Sekunde. Die Zeit für einen Jags-Gegenstoß reichte aber nicht mehr. Es blieb beim Remis.

Stimmen zum Spiel

Fivers-Schlussmann Jan David: „Es war das erwartet schwere und spannende Spiel, am Schluss tobte die Halle, es war eine brutale Stimmung, die Punkteteilung geht leistungstechnisch ok, aber wir müssen noch besser werden.“

Jags-Man of the Match Raphael Muck: „Wir haben nach den letzten Spielen definitiv eine Reaktion gezeigt, die Unterstützung des Publikums war wieder großartig und wir haben bestätigt, dass wir mit allen Mannschaften mithalten können.“