Bad Vöslau Jags unterliegen auch Bregenz

Im Gegensatz zu den jüngsten Spielen präsentierten sich die Hausherrn dieses Mal zu Beginn konzentriert. Die ersten Minuten verliefen ausgeglichen. Nach acht Minuten führten die Jags mit 5:4. In weiterer Folge unterliefen den Hausherrn aber einige technische Fehler. Die Gäste aus dem Ländle nutzten ihre Chancen eiskalt und so stand es nach elf Minuten bereits 9:7 für die Bregenzer. In Minuten 17 dann die Rote Karte für den Vorarlberger Timm.

Die Jags konnten diesen Vorteil aber nicht nutzen und mit Fortdauer zeigte die Deckung der Hausherrn erhebliche Schwächen. Immer wieder scorte vor allem Vinogradov bei den Gästen. In Minuten 23 waren die Gastgeber zu einem Timeout gezwungen. Am Spielverlauf änderte sich aber nichts und so stand es zur Pause 14:20 aus Sicht der Vöslauer.

Schadensbegrenzung in Halbzeit zwei

In Halbzeit zwei standen die Thermalstädter etwas stabiler in der Deckung, allerdings blieben die technische Fehler Teil des Spiels. Die Jags versuchten nochmals mit einem Tormannwechsel das Blatt zu wenden. Und tatsächlich hielt Boris Ilov nicht nur einen Siebenmeter, sondern zeichnete sich auch durch einige Paraden aus. Vorne konnten die Jags aber nur noch teilweise und vor allem über Raphael Muck zulegen und so verwalteten de Gäste den Sechs-Tore-Vorsprung. Endergebnis letztlich dann ein klares 35:28 für die Gäste aus Bregenz.

Stimmen zum Spiel

Raphael Muck: „Mitte der Hälfte 1 haben wir komplett den Anschluss verloren, damit war das Sache leider erledigt. Eine routinierte Mannschaft wie Bregenz spielt dann das Spiel nach Hause.“ Flügelflitzer und 7m Schütze Julian Riedner: „Wir müssen unsere Deckung verbessen, 20 Tore in Hälfte 1 sind zu viel, da hilft alles nichts.“