Bad Vöslau Jags verlängern mit Spyros Balomenos

Überraschung war es keine mehr. Die Spatzen pfiffen es regelrecht schon von den Dächern der Thermalhalle. Die Bad Vöslau Jags verlängern mit ihrem griechischen Cheftrainer Spyros Balomenos. Der 44-Jährige übernahm im vergangenen Frühjahr nach der Trennung vom Deutschen Jan-Niklas Richtar. Balomenos schaffte es, in den letzten Wochen die Bad Vöslauer kontinuierlich im hinteren Mittelfeld der Liga zu etablieren.

Graz vom Parkett gefegt

Am Montagabend starteten die Jags auch mit einem Ausrufezeichen ins untere Play-off, gewannen beim vermeintlich stärksten Konkurrenten Graz mit 34:26. Nur in der Anfangsphase hielten die Steirer mit, gingen sogar mit 6:3 in Führung. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurde Bad Vöslau immer stärker und schoss bis zum Seitenwechsel einen 17:14-Vorsprung heraus. Der Sieg war auch nach der Pause nicht mehr gefährdet. In Minute 36 hatten sich die Jags schon auf 23:16 abgesetzt und spielten die Führung locker heim. In der Tabelle schließt Vöslau auf Graz (jeweils acht Punkte) auf. Am Samstag (19 Uhr) geht‘s in Schwaz weiter.