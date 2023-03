Bad Vöslau Jags verlieren nach Fehlstart in Linz

Werbung

Bad Vöslau wollte in Oberösterreich überraschen, um sich von Schlusslicht Bärnbach weiter abzusetzen, doch die Linzer machten den Thermalstädtern keine Geschenke. Der HC Linz begann dominant: Schnell spielte der Tabellensechste eine komfortable Führung heraus, nach knapp neun Minuten netzte Tobias Cvetko bereits zum 8:3 ein. Die Gäste müssen eine frühe Auszeit nehmen. Danach kamen die Jaguare besser ins Spiel, die Linzer wiederum konnten das hohe Tempo aus den ersten Minuten nicht fortsetzen, so kamen die Gäste wieder bis auf 9:11 heran. Die letzten zehn Minuten vor der Pause gehören dann wieder den Linzern: Alex Hermann setzte den Schlusspunkt vor der Pause - 19:13.

Jags zünden zu spät den Turbo

Nach der Pause konservieren die Linzer den Vorsprung zunächst, auch nach knapp 45 Minuten lagen die Hausherren noch 25:19 in Front. Die Mannschaft von Headcoach Milan Vunjak zeigte alles in allem eine geschlossene Mannschaftsleistung, mit einer soliden Deckung und einer guten Ausbeute im Angriff. In den letzten zehn Spielminuten wurde es trotzdem noch einmal eng: Richard Wöss verkürzt auf 24:26. Zudem mussten die Linzer in den Schlussminuten auf Tobias Cvetko nach der dritten Zweiminutenstrafe verzichten. Das Match schien plötzlich zu kippen, doch Bad Vöslau schaffte es nicht die Aufholjagd zu vollenden. Die Linzer setzen sich schlussendlich mit 32:29 durch.