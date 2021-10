Bad Vöslau Jags verlieren Schlüsselspiel

Die HSG startet ohne Trainer Vujovic, der krankheitsbedingt passen muss, denkbar schlecht ins Spiel und liegt schnell mit 0:2 hinten. Nach einem anfänglichen Herantasten nimmt das Spiel langsam Fahrt auf und die Gastgeber können nach einem Doppelschlag durch Cehte erstmals in Führung gehen.

Die Gäste aus Vöslau lassen sich aber nicht abschütteln, gleichen wieder aus und gehen durch Muck wiederum in Führung. Zwischen der 18. und 25. Spielminute dann die stärkste Phase der Heimischen. Die Defensive ist gut eingestellt und Torhüter Budovic hält die notwendigen Bälle, um eine 16:11-Führung zu erspielen.

Zwischensprint ist zu wenig

Noch vor dem Pausenpfiff müssen die Weststeirer aber einen 0:3-Lauf der Gäste hinnehmen, die bis auf 16:14 herankommen. Dies ist auch der Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff legt Bärnbach/Köflach dann an Tempo zu und zieht bis auf sieben Treffer davon. Grundstein dafür ist eine solide Abwehr – lediglich zwei Treffer muss der Tabellenelfte zwischen der 30. und 41. Spielminute in Kauf nehmen.

In den Schlussminuten des Spiels lässt das Tempo dann nach und die Gäste betreiben noch Ergebniskosmetik. Am Ende feiert Bärnbach/Köflach einen ungefährdeten 31:27-Heimsieg und überholt damit in der Tabelle die Jags, die auf den vorletzten Rang abrutschen, aber zwei Zähler vor Ferlach bleiben.

Christian Glaser, Sportlicher Leiter Bärnbach/Köflach: „Die Erleichterung in der Mannschaft und im Vorstand ist natürlich groß. Wir wussten natürlich, dass wir heute als Favorit in dieses Spiel gehen – konnten aber gut mit dieser Rolle umgehen und feiern am Ende einen verdienten 31:27 Heimsieg.“