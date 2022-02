Bad Vöslau scheitert im Cup an den Fivers

Die klar favorisierten Fivers legten gleich zu Beginn des Cup-Achtelfinals in der Thermenhalle stark los und spielten sich rasch einen Drei-Tore-Vorsprung heraus, wobei dafür auch einige unnötige technische Fehler der Jags verantwortlich waren. In dieser Tonart ging es weiter und die Gäste bauten mit Tempohandball ihren Vorsprung bis zur Minute 19 sukzessive auf acht Tore aus. Gegen Ende der ersten Hälfte kamen die Hausherrn etwas besser ins Spiel und konnten so auf einen Pausenstand von 11:17 verkürzen.

Fivers behalten die Kontrolle

Und die Jags kämpften weiter, wobei Philip Schuster nun besser ins Spiel kam. Unterstützt von einem stark aufspielenden Schlussmann Boris Ilov kamen die Thermalstädter in Minute 43 auf 21:25 heran. Das Momentum zwang die Gäste zu einem Timeout. Danach stellten die Fivers allerdings schnell wieder die Kräfteverhältnisse richtig. In Minute 50 stand aus Sicht der Hausherrn ein 24:30 auf der Anzeigentafel. Das Spiel war endgültig entschieden. Letztlich änderte sich nichts mehr am Spielgeschehen und das Spiel endete mit einem ungefährdeten und verdienten 34:29-Sieg der Fivers, die damit ins Viertelfinale aufsteigen

Für die Jags gilt es weiter hart zu arbeiten und vor allem die Deckung zu verbessern, will man in der Meisterschaft bestehen. Hier wartet am Samstag (17 Uhr) das wichtige Heimspiel gegen die HSG Graz.