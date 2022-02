Bad Vöslau verpasst Überraschung in der Hollgasse

Wie viele und welche Spieler fehlen den Fivers? Nach dem Corona-Ausbruch bei den Wienern war die große Frage, wer noch rekonvaleszent ist? Neben dem Langzeitverletzten Fabian Glätzl fehlte den Magaretenern Martin Martinovic, Tormann-Routinier Wolfgang Filzwieser und Leander Brenneis. Die Wiener mussten vier Akteure aus der zweiten Mannschaft hochziehen. Bad Vöslau witterte gegen den ersatzgeschwächten Cupsieger der Vorsaison seine Chance. Im Herbst verloren die Jags gegen die Fivers-Bestbesetzung mit nur zwei Toren Differenz. Die erste Hälfte gestaltete sich ausgeglichen. Es war ein Hin- und Her. Nie führte eine Mannschaft mit mehr als einem Tor Unterschied.

Fivers setzen sich ab

Mit der Pausensirene schossen sich die Bundeshauptstädter erstmals ein +2 heraus (19:17). Die Fivers erwischten dann auch nach Wiederbeginn den besseren Start. Die Jags konnten nun nicht mehr mithalten. Mit dem 26:20 nach 40 Minuten war das Match gefühlt schon entschieden. Bis zum Schluss schafften es die Gäste nicht mehr, sich heranzukämpfen. Die Fivers beginnen das Jahr mit einem standesgemäßen 36:29-Erfolg. Chance auf Revanche gibt es bereits am Dienstag (19.30 Uhr), da treffen die beiden Mannschaften in der Thermenhalle zum Cup-Achtelfinal-Fight aufeinander.

Stimmen zum Spiel

Jan-Niklas Richter, Trainer roomz Jags Vöslauer HC: „Wir hatten eine starke erste Hälfte, waren eigentlich bis zur 40. Minute gut dabei. Dann machen wir ein, zwei Fehler, ein, zwei Fehlwürfe und die Fivers nutzen das eiskalt aus. Aus diesem Tief sind wir nicht mehr rausgekommen, wir wurden eiskalt bestraft. Dass wir dann noch so hoch verlieren, ist bitter.“

Peter Eckl, Fivers-Trainer: „Man hat gesehen, dass wir in den letzten Wochen als Team ordentlich durcheinander gewürfelt wurden. Das gilt natürlich für alle Teams, da sind alle gefordert. Und natürlich können wir auch in so einer Situation auf unsere Fivers-Schule zurückgreifen, holen aus der Challenge Spieler hoch und die passen von der ersten Sekunde gut ins System. Wir profitieren da unglaublich von der qualitativen Tiefe, die wir als Verein haben. Wir haben heute natürlich etwas länger gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind, haben uns Schritt für Schritt hineingetastet. Die zweite Hälfte war dann wirklich gut, im Kollektiv haben wir verdient gewonnen. Gratulation ans Team, die zwei Punkte waren wichtig für uns.“