Bad Vöslauer Vagabunden gehen in Bregenz unter

Bregenz - Bad Vöslau 32:26. Zum Auftakt des Vorarlberg-Doppels gab es für die Jags nichts zu bestellen. Wiedererstarkte Bregenzer setzten sich gegen die Thermalstädter mit +6 durch. Im Frühjahr hatten die Jags in Bregenz ja noch überraschend gewonnen, damit ein starkes Saisonfinish eingeläutet. Von einem Erfolg war Bad Vöslau diesmal recht weit weg. Bregenz setzte sich Mitte der ersten Hälfte erstmals auf +3 ab (7:4), zwar verkürzten die Gäste immer wieder auf ein Tor Differenz. Im Endeffekt blieb der Turnaround aber in den Kinderschuhen stecken.

Die Bad Vöslauer Deckung agierte zu löchrig. Tormann Thomas Bauer war auch in seinem dritten Spiel für Bad Vöslau kaum ein Faktor, wehrte nur 18 Prozent der Bregenzer Würfe ab. Die Hausherren brachten das Match so in der zweiten Hälfte deutlich unter Kontrolle. Bad Vöslau kassierte im dritten Spiel die dritte Niederlage. „Wir haben zu viele Chancen ausgelassen. Die Deckungsleistung war schlecht“, ärgert sich Sportchef Thomas Schartel.

Technische Schwächen als Manko

Zumindest im Vergleich zur letzten Partie gegen Linz waren kleine Fortschritte erkennbar. „Die Stimmung in der Mannschaft war besser, aber wir haben zu viele Fehler gemacht“, zumindest dafür hat Schartel eine Erklärung. Wegen diverser Veranstaltungen können die Jags wieder einmal nicht in der Thermenhalle trainieren, fristen im September ein Dasein als Vagabunden. „Wir müssen auch in Hallen ausweichen, in denen wir nicht einmal Pickstoff verwenden dürfen. Das sieht man jetzt schon an der technischen Qualität im Spiel - es passieren einfache Sache, wie Pässe, die nicht ankommen.“

Am morgigen Freitag gastieren die Bad Vöslauer in Hard. Die Aufgabe wird also nicht einfacher. Am heutigen Donnerstag trainieren die Jags in der Harder Trainingshalle, ehe am Abend noch eine regenerative Einheit ansteht.