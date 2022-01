Bad Vöslaus Anlauf zum Klassenerhalt

Die Weihnachtskekse sind verdaut. Das Heimprogramm läuft. Bad Vöslaus Handballer sind bereit, um 2022 das HLA-Feld von hinten aufzurollen. Am 10. Jänner bittet Coach Jan-Niklas Richter seine Mannen zum ersten gemeinsamen Training im neuen Kalenderjahr. „Am Anfang werden wir im athletischen Bereich arbeiten. Ballspezifischer wird es erst Ende Jänner werden“, schildert Jags-Sportchef Thomas Schartel. Ein kleiner Unsicherheitsfaktor im Vorbereitungsplan ist die Cup-Auslosung.

„Es macht in der Herangehensweise schon einen Unterschied, ob wir auswärts gegen Hard spielen oder gegen Landesligist Post.“ Gewissheit wird es nächste Woche geben, wenn das letzte Sechzehntelfinale zwischen Horn und Linz absolviert ist. Danach wird ausgelost.

Kalt ist nach nur drei Spielen wieder weg

Gespielt wird freilich erst nach der WM-Pause Mitte Februar. In der Liga wartet am 12. Februar gleich der Härtetest bei den Fivers. Punktezuwachs erhoffen sich die Thermalstädter vor allem in den beiden Heimspielen gegen Graz (19. Februar) und Bärnbach/Köflach (12. März). Damit vor der Abstiegsrunde im Optimalfall ein kleiner Polster auf den letzten Tabellenplatz herausschaut. Groß wird der höchstwahrscheinlich nicht, weil vor den entscheidenden sechs Runden die Punkte halbiert werden. Für die Mission Klassenerhalt sollen noch ein, zwei Neuzugänge kommen. Jonas Kalt wird hingegen nicht mithelfen. Der Schweizer überzeugte in den ersten drei Partien nicht. Der Verein trennte sich vom 21-Jährigen, der wieder in seine Heimat reiste.

„Dabei war die Deckung in der 2. Liga lange Zeit unser Prunkstück.“

Thomas Schartel wünscht sich für 2022 bessere Defensivarbeit, als im Herbst 2021

Der Transferflop ist ein Sinnbild des verkorksten Herbstes. Trotz der mageren fünf Punkte und der akuten Abstiegsgefahr gab es aber vereinzelt auch positive Sachen im Bad Vöslauer Spiel:

Im letzten Match des Jahres 2021 kassierten die Jags gegen Bruck/Trofaiach nur 25 Gegentreffer. Die wenigsten der laufenden Saison. In den 17 Spielen zuvor waren es immer mindestens 27. Weniger Tore bekamen die Jags zuletzt bei der Aufstiegsparty in Hollabrunn am 26. Mai. „Gegen die Füchse war die Deckung solide“, weiß Sportchef Schartel. Dennoch bleiben 473 Gegentore, die meisten der gesamten Liga, ein Dorn im Auge: „Dabei war die Deckung in der 2. Liga lange Zeit unser Prunkstück.“

Vom Siebenmeter zählen die Bad Vöslauer zu den besten Teams der Liga. Philip Schuster und Kollegen holten nicht nur die meisten Strafwürfe (72) heraus, sondern erzielten daraus auch die meisten Treffer (57). In Sachen Effizienz liegen nur Hard (81,82%) und Graz (80,77%) besser als Bad Vöslau (79,17%).

Der erfolgreichste Torjäger der Jags war im Herbst Flügelspieler Julian Riedner. Der 20-Jährige erzielte durchschnittlich 4,5 Tore pro Partie. In den 15 Ligaspielen netzte er 68-mal ein. Zum Vergleich: In der Vorsaison glückten ihm in 30 Spielen 79 Tore, wohlgemerkt eine Etage weiter unten. Mit seiner Ausbeute scheint Riedner in der Torjägerwertung an 17. Stelle auf. Nur eine Position dahinter rangiert Kreisläufer Sandro Jankovic. Der 19-jährige Neuzugang überzeugte offensiv mit 67 Toren.