Totgesagte leben länger: Ein Spruch, der am Samstagabend beinahe auch auf die Bad Vöslau Jags gepasst hätte. Nach drei herben Niederlagen gab den Thermalstädtern gegen die Fivers niemand eine reelle Chance. Doch die Mannschaft von Coach Jan-Niklas Richter lieferte dem amtierenden Cupsieger einen Kampf auf Augenhöhe.

Intensive Anfangsphase

Das Spiel begann auf beiden Seiten mit extrem hohem Tempo und einem munteren Torfestival, wobei die Gäste zu Beginn vor allem über Kreisspieler Sandro Jankovic punkteten, während auf der Gegenseite erwartungsgemäß Eric Damböck immer wieder zuschlug. Nach 15 Minuten setzten sich die Gäste aus Margareten etwas ab und konnten mit 10:12 erstmals einen zwei Torvorsprung herausholen.

Dann verletzte sich auch noch der bis dahin starke Jags-Flügelspieler Lukas Kohlmaier bei einer Gegenstoßaktion am Fuß. Davon unbeeindruckt fighteten sich die Jags unter der Führung von Philip Schuster wieder heran. Nach 23 Minuten stand es so bereits 14:14 und die Fivers nahmen ihr erstes Timeout. Während sich die Jags ihre Torerfolge erarbeiten mussten, kamen die Fivers immer wieder über schnelle Gegenstöße zu Torerfolgen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit zogen die Gastgeber jedoch nochmals an und konnten ihrerseits einen kleinen Vorsprung herausholen und so ging es bei 20:19 mit einem knappen +1 für die Hausherrn in die Pause.

Fivers drehen am Ende auf

Die zweite Hälfte begann wie Halbzeit eins, wobei die Thermalstädter das Tempo der Gäste weiter mitgehen konnten und bis Minute 41 den Vorsprung, gestützt auf eine gute Tormannleistung von Bence Gödör, auf +3 etwas ausbauen konnten. Die Thermenhalle kochte nun, Die knapp 300 Zuschauer witterten eine Sensation.

Die Fivers nahmen ein weiteres Timeout. Das Spiel blieb ausgeglichen, Leidenschaft und Kampfgeist prägten das Geschehen. In Minute 51 stand es 28:28 und jeder Ausgang war möglich. In Minute 52 dann neuerlich ein Stangenwurf der Hausherrn und im schnellen Gegenstoß der Fivers kassierten die Jags eine weitere zwei Minuten-Strafe. Die Wende war eigeleitet und plötzlich stand es -3 aus Sicht der Gastgeber.

Es hagelte auf beiden Seiten Rote Karten, einmal durch Thomas Seidl und unmittelbar danach erwischte es aufseiten der Bad Vöslauer Julian Riedner. Die Jags kämpften, konnten aber nicht mehr zusetzen, die Fivers waren zu abgebrüht und spielten den Vorsprung mit aller Routine nach Hause. Letztlich endete das Spiel mit einer 32:34-Niederlage der Jags.

Stimmen zum Spiel

Kapitän Fabian Schartel: „Wir haben heute endlich eine gute Leistung abgerufen, gekämpft und so gespielt wie wir uns das vorgenommen haben. Sehr schade, dass es zu keinem Punktegewinn gereicht hat, aber solche Spiele müssen wir zukünftig einfach immer zeigen.“

Trainer Jan-Niklas Richter: „Ich bin stolz auf meine Jungs, so habe ich mir das vorgestellt. Es war ein tolles Spiel und Werbung für den Handball. Die Jungs wissen nun, was sie zukünftig zu liefern haben und gezeigt, dass sie auch auf dem Niveau der HLA Handball spielen können.“