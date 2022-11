Bitter: Vöslau Jags verlieren gegen Ferlach

Werbung

Die Gäste aus Kärnten begannen souverän, während bei den Jags bereits zu Beginn einige Würfe nicht zu Torerfolgen führten. Zusätzlich konnten die Thermalstädter eine Überzahl nicht nutzen, demgegenüber die Ferlacher aber schon. Rasch stand es aus Sicht der Gastgeber minus Fünf, auch da der Tormann der Ferlacher einige Großchancen entschärfte. Zusätzlich unterliefen den Jags einige technische Fehler. In weiterer Folge stellten die Hausherrn auf eine offensive Deckung um und Tormann Bence Gödör schraubte seine Quoten hinauf. Die Kärntner taten sich im Angriff nun zunehmend schwerer. Die Gastgeber arbeiteten sich mühsam wieder heran und so gingen die Teams aus Sicht der Jags mit einem 10:12 in die Pause.

Jags zu fehleranfällig

Nach der Pause setzte sich Raphael Muck mit zwei Toren in Serie in Szene. Wieder könnten die Jags allerdings eine Überzahl nicht nutzen. Das Spiel wurde weiter kampfbetont gespielt mit einigen Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten, die spielerischen Momente blieben rar. Seitens der Ferlacher dominierte vor allem Leban, der nicht nur selbst immer wieder scorte, sondern auch viele Vorlagen erarbeitete. Nach 45 Minuten stand es aus Sicht der Thermalstädter 17:19. Die anschließende Chance auf einen Sieben-Meter-Tor wurde vergeben und im Gegenzug nutzten die Kärntner ihre Chancen. Die Jags leisteten sich weiterhin zu viele Fehler und vergaben ihre Chancen. Am Ende agierten die Ferlacher cleverer und siegten knapp mit 28:26.

Stimmen zum Spiel

„Newcomer“ Richy Wöss: „Ich bin mit meiner Leistung zwar weitgehend zufrieden, aber wir haben leider einige dicke Chancen liegen gelassen.“

Kapitän Fabian Schartel: „Eine unnötige Niederlage, die wir vermeiden hätten können, nächste Woche in Schwaz müssen wir die Aufgaben besser lösen.“