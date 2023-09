Bad Vöslau: Das Wiederkehren der alten Schwäche

Die Deckung bei den Jags löchrig wie ein Schweizer Käse. Das gab es in der Vorsaison — gerade zu Saisonbeginn — zu oft und wurde auch bei der 28:36-Niederlage in Lnz wieder zum Problem. „Katastrophal“, gibt Sportchef Thomas Schartel zu.

Den kurzfristigen Ausfall des erkrankten Romas Kirveliavičius konnten die Thermalstädter nicht kompensieren. „Wir hatten eigentlich eine spezielle Lösung rund um Kiwi herum. Eine Alternativlösung hatten wir nicht parat“, als Ausrede lässt Schartel den Ausfall aber nicht gelten. Im Gegenteil: Am Montag wurden im Training schon neuen Varianten eingeübt. Sollte einer der beiden Mittelblocker Kirveliavičius und Fabian Posch zukünftig ausfallen, will Bad Vöslau Antworten haben.

„Ansonsten weiß der Gegner, was zu tun ist, ohne sich großartig etwas zu überlegen“, vor allem wenn der Gegner einen Shooter in den eigenen Reihen hat — so wie Linz mit Mislav Grgic. Der Bosnier, der im Sommer beinahe in Vöslau gelandet wäre, erzielte zwölf Treffer. Gut für die Jags, dass „Kiwi“ am Weg der Besserung ist, diese Woche ins Training einsteigt und auch beim Vorarlberg-Doppel gegen Bregenz (20. September) und Hard (22. September) dabei sein wird. Gegen die beiden Top-Teams aus dem Ländle sind die Jaguare Außenseiter, wollen aber „beweisen, dass das Spiel gegen Linz nur eine Eintagsfliege war. Das Gesicht aus dem Spiel gegen Krems unser wahres ist.“ Flügel Julian Riedner ist mit einem Einriss im Seitenband angeschlagen, wird die Reise in den Westen aber mitmachen. Weiter warten heißt es auf das Debüt von Krems-Leihspieler Lukas Nikolic.