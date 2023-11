Das Ziel der Vöslauer Jags: Lachender Achter

Die Hinrunde der HLA Meisterliga biegt langsam in die Zielgerade ein. Drei Spiele warten nach der Länderspielpause noch. Die Heimspiele gegen Graz und Ferlach, sowie die Auswärtspartie in Hollabrunn sind für die Jags allesamt eigentlich Pflichtsiege, um die Top-Acht und damit die Play-offs ernsthaft in Angriff nehmen zu können. Gegen die Steirer (zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) und die Kärntner (zwei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen) sind die Bilanzen aus den letzten beiden Jahren ausgeglichen.

Gegen Hollabrunn wird es das erste Aufeinandertreffen seit dem dramatischen Aufstiegskampf in Liga zwei im Sommer 2021. Neben Bärnbach und Bad Vöslau sind die kommenden drei Gegner jene Teams, die den anderen sieben HLA-Vereinen tabellarisch schon ziemlich hinterhinken, sprich nach der aktuellen Papierform holt nur einer aus diesem Quintett das Viertelfinal-Ticket, die anderen müssen in die Abstiegsrunde.

Wird Bad Vöslau der lachende Achte? Offensiv war keine der fünf Nachzügler in der ersten Saisonphase besser als die Thermalstädter. Defensiv kassierte aber nur Ferlach (253) und der Siebente Krems (260) mehr Gegentore als die Vöslauer. „Kiwi“ ist der

Bad Boy der LigaNicht nur aufgrund dieser Statistik weiß das Trainerteam rund um Spyros Balomenos, wo es anzusetzen gilt. In der Deckung stimmt die Abstimmung noch nicht wirklich (auch wenn es zuletzt gegen Bärnbach besser war.) Davon zeugt auch, dass Neuzugang Romas Kirveliavicius der Bad Boy der Liga ist. Der Austro-Litauer kassierte bisher 14 Zeitstrafen und zweimal Rot — ligaweite Spitzenwerte für den ehemaligen ÖHB-Internationalen.