Vöslaus Saison-Start ist vermurkst

Die Bad Vöslau Jags und der Fehlstart in die Saison: Das kommt scheinbar so sicher wie das Armen in Gebet. Aus den ersten vier Spielen gab es vier Niederlagen. Das 31:32 gegen Krems machte noch Hoffnung. Die drei Auswärtsspiele gegen Linz, Bregenz und Hard zeigten aber, dass die Ligaspitze aktuell weiter entfernt ist als erwartet, oder zumindest erhofft. Eine Fehleranalyse:



Die technischen Fehler. „Wir scheitern an den Basics“, hadert Sportchef Thomas Schartel und verweist auf die zahlreichen Missgeschicke, die sich zuletzt ins Spiel der Jaguare einschlichen. 13 technische Fehler waren es gegen Linz, 12 gegen Bregenz und 14 gegen Hard. „Es geht nicht, dass wir in dieser Statistik immer deutlich im zweistelligen Bereich liegen. Das gibt es normal nicht einmal bei den Junioren.“



Die Trainingssituation. Im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich nichts verbessert. Bei Messen und Veranstaltungen müssen die Handballer raus aus der Thermenhalle. So war Bad Vöslau in den letzten Wochen auf Wanderschaft. „Wir haben teilweise in Hallen trainiert, in denen wir keinen Pick verwenden dürfen“, schildert Schartel. Das ist eines Erstligisten eigentlich unwürdig.



Die Tormannleistung. Neuzugang Thomas Bauer ist immer wieder für magische Momente gut, doch im Jags-Trikot läuft er seiner Top-Form noch hinterher. In allen vier Spielen blieb er unter einer Abwehrquote von 20 Prozent. Die Statistik liegt nicht nur an Bauer selbst. Die Abstimmung mit den Feldspielern passt noch nicht.



Die Deckung. Das Verteidigen war schon in den ersten beiden HLA Meisterliga-Saisonen die Vöslauer Achillesferse. Am Transfermarkt investierte Bad Vöslau. Mit Fabian Posch und Romas Kirveliavičius sollten sie einen stabilen Mittelblock bilden. Was in der Vorbereitung gut aussah, klappt in der Meisterschaft noch nicht. Bad Vöslau präsentiert sich phasenweise offen wie ein Scheunentor, kassierte in jedem Spiel zumindest 32 Gegentreffer — zu viel.



Die Auslosung. Die Jags hatten in den ersten Wochen die wohl schwerste Auslosung der ganzen Liga. Am Samstag (17.15 Uhr) geht es bei der Rückkehr in die Thermenhalle gegen die Fivers. Gegen die Magaretner lieferte Bad Vöslau schon in der Vergangenheit den ein oder anderen beherzten Kampf. „Wir dürfen uns nicht überlaufen lassen. Mit Tempo-Handball spielen wir den Fivers in den Karten“, weiß Schartel. Das ganz große Drama wäre die fünfte Niederlage en suite noch nicht, würde aber den Druck auf die Spiele nach der Länderspielpause erhöhen. „Im Oktober und November warten die direkten Konkurrenten“, hält Schartel am Ziel — zehn Punkte nach der ersten Hälfte des Grunddurchgangs — fest.