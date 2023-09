Drama pur! Krems siegt gegen Bad Vöslau in letzter Sekunde

Die Saison in der HLA Meisterliga startete am Freitagabend aus blau-gelber Sicht gleich mit einem echten Highlight. Die verstärkten Bad Vöslau Jags empfingen in einer fast vollen Thermenhalle Titelanwärter Krems. In einer flotten Partie konnte sich im Verlauf der ersten Hälfte keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen.

Thomas Bauer - neben Fabian Posch, Richard Wöss und Romas Kirevilavicius einer von vier ehemaligen ÖHB-Teamspielern in der Vöslauer Grundformation - eröffnete die Partie mit einer Parade, trotzdem sollten es die Wachauer sein, die zu Beginn immer wieder vorlegten - 1:0, 2:1, 3:2. Eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung egalisierten die Jags mit dem Ausgleich zum 6:6.

Krems mit 4:0-Lauf nach Jags-Führung

Es ging weiter hin und her, ehe die Hausherren erstmals in Führung gingen (9:8). Lange sollte der Vorsprung nicht halten. Denn die Gäste nutzten eine kleine Schwäche der Jaguare beinhart aus. Mit einem 4:0-Lauf zog der Favorit auf 13:10 davon. Sollte es dem UHK doch noch gelingen, sich bis zur Pause vorentscheidend abzusetzen? Nein, weil sich Bad Vöslau mit schnellen Gegenstoßtoren durch Raphael Muck und Fabian Schartel in der Partie hielt, zwischenzeitlich sogar wieder Gleichstand herstellte (15:15). Nach den ersten 30 Minuten führten die Kremser mit 17:16.

Krems immer voran, aber knapp

Die zweite Hälfte begann aus Sicht der Jaguare suboptimal. Eine starke Parade von Thomas Eichberger, ein Schrittfehler von Marian Teubert. Krems baute die Führung wieder auf drei Tore aus und verteidigte das Guthaben danach auch. Bad Vöslau riss nicht ab, aber kam auch nicht so richtig heran - auch eine starke Aktion von Bauer im Eins-gegen-Eins, sowie eine Zwei-Minuten-Strafe für den UHK brachten in dieser Phase keinen Schwenk des Momentums. Die Mannschaft von Ibish Thaqi führte nach 45 Minuten mit 26:23.

Das große Herzschlagfinale

Es folgte ein kurzer Zwischenspurt der Jags und eine kurze nervöse Phase der Gäste. Bei 25:26 hatten die Thermalstädter sogar die Chance zum Ausgleich, doch nach einem langen Angriff scheiterte Kirevilavicius. Die Wachauer behaupteten die Führung und nutzten eine numerische Überzahl zu einem Empty-Goal-Treffer zum 27:30. Im nächsten Angriff baute der UHK die Führung erstmals auf vier Tore aus - die Entscheidung? Noch nicht ganz. Bad Vöslau legte in einer epischen Schlussoffensive einen 4:0-Lauf hin - plötzlich stand es 31:31. Der letzte Angriff gehörte aber den Kremsern. Sebastian Feichtinger nahm Maß und traf. Bad Vöslau mit erhobenem Haupt am Boden der Thermenhalle, der Kremser Freudentaumel: eine Explosion der Emotionen.

Stimme zum Spiel

Bad Vöslau-Spieler Richard Wöss: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Am Ende haben wir uns leider nicht belohnen können. Auf diesen Autakt können wir aber definitiv aufbauen. Das Spiel war von vorne bis hinten extrem spannend. Wir waren immer dran, uns ist es aber nicht gelungen den Umschwung zu schaffen.“