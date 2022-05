Ein Bonusspiel vor dem ersten Matchball

Werbung

Vier Spiele, dann wissen die Bad Vöslau Jags spätestens, ob der Klassenerhalt in der HLA gelungen ist. Die Ausgangslage ist vor dem Saisonendspurt dank der beiden Heimsiege gegen Bärnbach gut. Der Vorsprung beträgt drei Punkte. Mit einem Auswärtssieg in Bruck wäre das Polster noch flauschiger: „Es wäre cool, wenn wir etwas mitnehmen. Wir fahren natürlich auch mit diesem Ziel hin, aber es ist kein Muss“, meint Jags-Sportchef Thomas Schartel. Noch wichtiger ist kommende Woche das Gastspiel bei Bärnbach, machen die Weststeirer in Ferlach nicht mehr Punkte als die Jags, gibt es im direkten Duell den ersten Matchball für die Jaguare.

Den Klassenerhalt möglichst früh sicherzustellen, würde auch die Bad Vöslauer Verhandlungsposition am Transfermarkt verbessern. Mit zwei potenziellen Neuzugängen gibt es derzeit Gespräche. Ein Transfer kommt aber nur zustande, wenn die Jags erstklassig bleiben: „Diese Zusage können wir aktuell einfach nicht geben, umso wichtiger ist es, dass wir mit unserem aktuellen Kader bereits im Jänner und Februar verlängert haben“, erklärt Schartel, der davon überzeugt ist, dass die Jags nächste Saison stärker auftreten: „Es kommen Verletzte retour. Wir haben auch mehr Erfahrung und mit Fabian Posch haben wir eine wichtige Verstärkung für den Mittelblock.“

Zunächst muss aber eben der Klassenerhalt fixiert werden, allen Widerständen zum Trotz. Denn in der spielfreien Woche schlug einmal mehr Corona zu, es erwischt das Trainerteam und zwei Spieler. Sogar Mannschaftstrainings fielen aus. „Mich schockt nach dieser Saison nichts mehr“, sind Schartel und Co. leidgeprüft. Zumindest gibt es derzeit keine neuen Fälle, könnten mit etwas Glück alle Betroffenen am Samstag zur Verfügung stehen. Verschoben können Partien in der entscheidenden Saisonphase ohnehin nicht mehr werden. Ein Corona-bedingtes Nichtantreten wäre gleichbedeutend mit einer Strafverifizierung.