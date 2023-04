Eine Abstiegsrunde als Beginn der Vorbereitung

Durch die Punkteteilung ist der Bad Vöslauer Vorsprung auf den Tabellenletzten Bärnbach auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Kein Drama, weil es bekanntlich keinen Absteiger gibt, andererseits die Bad Vöslauer ohnehin auf den ersten Platz in der Abstiegsrunde schielen und der ist ebenso nur zwei Zähler entfernt und dieser Abstand kann gleich zum Auftakt egalisiert werden. Am Montag geht es nach Graz. „Ein Team, das uns mehr liegt als Bruck“, rechnet sich Sportchef Thomas Schartel gegen die Steirer durchaus Chancen aus. Gegen Schwaz und Bärnbach sind die Vöslauer nach der Leistungssteigerung in den vergangenen Wochen dann ohnehin der (leichte) Favorit.

Was unterm Strich auch rauskommt, die dritte Saison in der HLA Meisterliga beginnt für die Jags wieder bei Null. Ein Fehlstart, wie in den ersten beiden Jahren darf es nicht noch einmal geben, wenn die Thermalstädter realistische Chancen auf einen Platz unter den besten Acht haben wollen, deshalb grübelt der Trainerstab, und die sportliche Führung, schon über die kommende Sommervorbereitung. Im athletischen Bereich haben die Jaguare den größten Aufholbedarf im Vergleich zur Ligakonkurrenz. „Dabei machen wir eigentlich nicht großartig viel anders als die anderen. Wir versuchen den ein oder anderen kreativen Impuls zu geben, aber ansonsten?“, rätselt Schartel.

Am Transfermarkt ist der Jags-Präsident hingegen entspannt, hat den Großteil seiner Hausaufgaben erledigt. Im Rückraum würde noch Handlungsbedarf bestehen. Ein Unterschiedsspieler wird gesucht, so wie es etwa Markus Mahr gewesen wäre. Der Westwiener entschied sich gegen einen Wechsel nach Vöslau und dockt stattdessen bei Bregenz an.