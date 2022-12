Europacup-Debakel für Jags WV

Werbung

In der dritten Runde des EHF European Cup unterlag roomz Jags WV am Samstagabend im ersten Spiel der dritten Runde im EHF European Cup gegen HC Gjorche Petrov-WHC Skopje mit 26:45 (11:21). Das Spiel wurde in der nordmazedonischen Hauptstadt ausgetragen. Das Team aus Wr. Neustadt und Bad Vöslau lieferte sich in Skopje anfangs ein Duell auf Augenhöhe. Die Führung wechselte wiederholt, nach zwölf Minuten stand es 6:6. Danach zogen die Nordmazedonierinnen auf 10:6 weg und bauten den Vorsprung bis zur Pause rasant auf bis zu 13 Tore aus. In Durchgang zwei erhöhte der vielfache nordmazedonische Meister und Champions League-Gewinner von 2002 noch einmal die Schlagzahl, baute die Führung Tor um Tor aus.

Fehler wurden gnadenlos bestraft

Roomz Jags WV hatte in den 60 Minuten 21 Fehlwürfe und 21 technische Fehler zu verzeichnen. Mit je fünf Treffern waren Melanie Krautwaschl und Daniela Weber die besten Werferinnen der Niederösterreicherinnen. „Skopje verfügt über eine absolute Profitruppe. Sie haben unsere Eigenfehler gnadenlos mit Gegenstoßtoren bestraft. Am Sonntag müssen wir noch einmal unsere Kräfte mobilisieren. Einige Spielerinnen sind angeschlagen oder stark erkältet“, erklärt Wr. Neustadt-Obmann Stephen Gibson vor Ort. Das Rückspiel findet schon am Sonntag, 11. Dezember, ebenfalls in Skopje statt. Beginn ist um 18 Uhr.