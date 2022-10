Ex-Teamspieler heuert bei Bad Vöslau Jags an

Werbung

Nach dem Fehlstart der Bad Vöslau Jags in die HLA Meisterliga kündigte Sportchef Thomas Schartel Verstärkungen an. Die erste verkündeten die Thermalstädter am Nationalfeiertag, und die ist durchaus prominent: Richard Wöss.

Der 36-Jährige spielte 79-mal für das A-Nationalteam, wurde mit den Fivers Meister und Cupsieger, darüber hinaus spielte er in Deutschland für Essen, den Bergischer HC, Lübbecke und HT München. Die letzten drei Jahre war Wöss bei aktuellen HLA-Schlusslicht Schwaz engagiert. Im Sommer beendete er eigentliche seine aktive Karriere, ließ sich jetzt nach wenigen Wochen zu einem Comeback im Süden Niederösterreichs überreden.

Wöss ist der zweite ehemalige Teamspieler im Kader der Jags nach Kreisläufer Fabian Posch, der im Sommer von Meister Krems zu den Vöslauern wechselte. Der Linkshänder wird am rechten Flügel zum Einsatz kommen. Dort handelte nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Lukas Kohlmaier und Christoph Barta akuter Handlungsbedarf.