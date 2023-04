Hard ist für die Bad Vöslau Jags eine Nummer zu groß

Werbung

Hard startete furios in die Partie und ging durch Jadranko Stojanovic, Luca Raschle und Paul Schwärzler früh mit 3:0 in Führung (5. Minute). Nach langen sieben Minuten durchbrach Moritz Doblhoff-Dier die Torsperre der Gäste und überwand Golub Doknic im Tor der Harder zum ersten Mal. 3:1 (8. Minute). Fabian Posch sorgte per Siebenmeter für den 4:3-Anschlusstreffer (10. Minute), die Gäste befanden sich wieder in Schlagdistanz. Bis zur Hälfte der ersten Halbzeit hatten die Harder ihren Drei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt – Lukas Schweighofer netzte zum 8:5 (15. Minute) ein. Paul Schwärzler erhöhte wenig später erstmals auf plus Vier, darauf folgte eine weitere Parade von Keeper Doknic – er wehrt den Wurf von Raphael Muck ab. Fünf Minuten vor Ende der ersten 30 Minuten bauten die Roten Teufel ihren Vorsprung auf sechs Treffer ausbauen (13:7). Nach einem Zweikampf mit Raphael Muck sah Hards Rückraum-Shooter Karolis Antanavicius wenige Sekunden vor Pausenpfiff die Rote Karte (30. Minute). Muck erzielte anschließend das letzte Tor in Spielhälfte eins - der Halbzeitstand lautete 14:9.

Bad Vöslau kommt nicht heran

Die Harder ließen die Jags auch in den zweiten 30 Minuten nicht zu nah herankommen – mehr als ein Verkürzen auf minus drei ließen die Vorarlberger nicht zu (14:11, 33. Minute). Nach dem Harder Time-out (22:17, 43. Minute) wechselte Hannes Jón Jónsson auf der Torhüterposition. Benjamin Edionwe stand für die restliche Spieldauer zwischen die Pfosten. Auf die Parade von Edionwe folgte der schnelle Pass auf Manuel Maier, der mit seinem ersten Tor in dieser Partie auf 25:19 (47. Minute) stellte. Posch behielt bei Siebenmeter Nummer drei, vier und fünf weiter die Nerven und verwandelte auch im Duell mit dem 15 Jahre jüngeren Edionwe souverän. Beim Spielstand von 27:21 (50. Minute) griff Chefcoach Jonsson auf seine breite Bank zurück und rotierte auf der Platte. Die Youngsters Lukas Fritsch und Valentin Mischi waren in der Schlussphase mitten im Spielgeschehen. In der 56. Minute gab es noch Rot für Bad Vöslaus Doblhoff-Dier, der aufgrund seiner dritten Zeitstrafe frühzeitig vom Parkett musste. Am Ende spielte Hard den Vorsprung souverän über die Zeit - 32:28.



Stimmen zum Spiel

Nikola Stevanovic, HC Hard: „Das war heute wieder ein wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir haben eine gute Abwehr gestellt und unser Tempospiel verbessert. Das, was wir uns vorgenommen haben und erreichen wollten, ist uns gelungen. Viele Spieler haben heute ihre Einsatzzeiten erhalten und sind zum Spielen gekommen, wodurch wir auf der Bank rotieren konnten. Wir können mit dem Spiel zufrieden sein – Ziel erreicht.“



Philip Schuster, Vöslau Jags: „Von Anfang an haben wir nicht ganz ins Spiel gefunden und lagen auch schnell mit drei, vier Toren zurück und haben uns schwergetan, heranzukommen. Vorne sind uns zu viele leichte Fehler passiert, wodurch wir einige Bälle leichtfertig hergeschenkt haben. In der Abwehr waren wir vor allem in der ersten Halbzeit viel zu passiv. Wenn nicht alles zusammenpasst und läuft, dann ist es schwer in Hard, das wissen wir. Wir haben trotzdem alles reingehauen. Schade, dass es nicht gereicht hat. Das Fazit zum Grunddurchgang fällt durchwachsen, aber zum Schluss hin doch positiv aus. Nach einem schwachen Start sind wir gegen Ende hin zum Glück mehr in Fahrt gekommen und haben auch ein paar für uns wichtige Spiele gewinnen können.“