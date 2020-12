Am Wochenende bekamen die Bad Vöslau Jags Post mit froher Kunde. Wie erwartet, ging der Antrag der spusu Challenge (zweithöchste Spielklasse der Männer) durch, damit dürfen die Thermalstädter am Papier ab sofort wieder zur Tat schreiten. In der Praxis ist allerdings weiter warten angesagt. Die Heimstätte wird für Corona-Massentests benötigt. Ein Ausweichen nach Gainfarn ist nicht möglich, da die Maturaklassen seit dieser Woche wieder vor Ort unterrichtet werden.

Deshalb nehmen die Jaguare erst ab 15. Dezember das Mannschaftstraining auf. Vor dem Trainingsbeginn wird bei allen Kaderspielern durch Doktor Daniel Klick der Antigen-Schnelltest durchgeführt. Der erste von vielen, der im Rahmen des Spitzensport-Konzepts folgen wird. Somit gibt es für die Spieler immerhin mal einen konkreten Plan bis zur Wiederaufnahme des Betriebs.

„Wir sind Handballer geworden, weil wir in erster Linie nicht stundenlang alleine Laufen oder Gewichte stemmen wollen.“ Philip Schuster

„Es war für uns eine riesige Erleichterung, als wie erfahren haben, dass wir das Mannschaftstraining bald wieder aufnahmen dürfen“, schildert Spielmacher Philip Schuster: „Für mich als Mannschaftssportler war es mental keine einfache Zeit. Wir sind Handballer geworden, weil wir in erster Linie nicht stundenlang alleine Laufen oder Gewichte stemmen wollen. Wir brauchen dieses soziale Gefüge.“ In die selbe Kerbe schlägt Youngster Lukas Kohlmaier, der vor der Unterbrechung mit 40 Toren Toptorjäger der Bad Vöslauer war: „Das Warten ist auf jeden Fall nicht sehr angenehm, aber aufgrund der pandemischen Ausnahmesituation absolut notwendig. Eigentlich ist man es gewohnt zu dieser Zeit voll im Spielbetrieb zu sein. Da muss man versuchen im Kopf klar zu bleiben und sich zu motivieren.“

Fit im Park. Philip Schuster streut bei seinen Laufeinheiten auch immer wieder Kraftübungen ein. privat

Die aktuelle Aufgabe für die Vöslauer ist es, die letzten Tage im Homeoffice zu nutzen, um in möglich guter Form ins Teamtraining zurückzukehren. Das Trainerteam um Bernd Folta und Max Holly stellte zu Beginn der verschärften Coronamaßnahmen Anfang November ein individuelles Trainingsprogramm für die Spieler zusammen, je nachdem welche Fitnessgeräte die Akteure in den eigenen vier Wänden haben.

„Meine Geräte zu Hause sind beschränkt. Bei mir besteht das Krafttraining daher vor allem aus Übungen mit Eigengewicht, Rumpfkräftigung und ein paar Übungen mit der Kurzhantel, so wie Therabändern“, gibt Kohlmaier Einblick in seinen aktuellen Trainingsalltag. Klimmzüge und Liegestütz dürfen ebenfalls nicht fehlen – „dabei kann ich mich am besten auspowern“ (O-Ton Kohlmaier). Zu den Kraftübungen kommen verschiedene Arten von Läufen: Intervall, Ausdauer und Berglauf. Einerseits um an der Grundlagenausdauer zu arbeiten, andererseits aber auch eine Matchbelastung nachzuahmen. „Mit kurzen Sprints simuliere ich die Belastung als Flügelspieler“, beschreibt Kohlmaier, der als Ausgleich auch Yogaeinheiten absolviert, um an der Beweglichkeit zu feilen.

„Das ist nicht immer mit Spaß verbunden“, ergänzt Schuster zum Thema Heimtraining mit Eigengewichts- und Theraband-Übungen. Was er Hobbyhandballern rät, die sich auch die nächsten Wochen noch individuell fit halten müssen? „Kniebeugen dürfen meiner Meinung nach in keinem Trainingsplan fehlen – egal ob Anfänger oder Profi“, grinst der 25-Jährige. Schuster und Co. tauschten sich in den letzten eineinhalb Monaten über die individuelle Trainingsgestaltung aus, aber auch ein oder andere Tratsch unter Freunden durfte via WhatsApp oder Social Media nicht fehlen.