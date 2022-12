Herzschlagfinale - Bad Vöslau Jags bleiben weiter sieglos

Werbung

Nach dem souveränen Cup-Sieg gegen Zweitligist St. Pölten wollte Bad Vöslau auch in der Liga den ersten Erfolg der Saison verbuchen. Punkte schienen gegen den Tabellensiebenten Graz nicht außer Reichweite, schon in der ersten Begegnung unterlagen die Jags in der heimischen Thermenhalle nur knapp (27:30). Graz startete schlecht in die Partie und Fabian Schartel brachte die roomz Jags Vöslau nach nur fünf Spielminuten mit 4:2 in Führung.

Die HSG Holding Graz blieb dran, musste aber lange einem Rückstand nachlaufen. Nach 16 Spielminuten drehten Belos und Co das Spiel und Graz glich nach drei Toren in Folge auf 11:11 aus. Kurze Zeit später stand die Halle dann kurz still, Jurij Jensterle verletzte sich schwer am Knie und musste unmittelbar ins Krankenhaus gebracht werden. In die Pause ging des mit einer knappen 18:17-Führung aus Sicht der Gastgeber.

Jags bringen Vorsprung nicht ins Ziel

Wie verhext startete Hälfte zwei, ganze vier Spielminuten dauerte es bis schließlich Lukas Kohlmeier die Halbzeit mit dem 18:18-Ausgleichstreffer eröffnete. Die roomz Jags Vöslau erwischten wieder den besseren Start und gingen in Spielminute 39 mit 23:21 in Führung. Die HSG blieb dran, konterte und machte den Rückstand wieder wett. Die letzten zehn Spielminuten eröffnete Richard Wöss, mit dem 29:26 aus Sicht der Vöslauer. Graz holte drei Minuten vor Schlusspfiff diesen Rückstand schließlich wieder auf und Mateo Dika traf zur 32:31-Führung. Bad Vöslau drehte das Match dank Treffern von Raphael Muck und Marian Teubert, sowie einer Parade von Bence Gödör noch einmal. 14 Sekunden vor Schluss traf Graz noch zum 33:33-Endstand. Bad Vöslau muss somit weiter auf den ersten Saisonsieg warten.