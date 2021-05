Es ist ein vorgezogenes Finale, in mehrerlei Hinsicht: Einerseits, weil es bereits im Halbfinale um den Aufstieg in die höchste Spielklasse geht, andererseits weil Hollabrunn gegen Bad Vöslau das vielleicht prestigeträchtigste Spiel in der zweiten Liga ist. Im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie setzte sich der Favorit aus dem Weinviertel schlussendlich durch, danach sah es zunächst aber nicht aus, denn die Thermalstädter erwischten vor rund 300 Zusehern (erstmals seit Oktober waren wieder Fans in der Halle zugelassen) den besseren Start.

Bad Vöslau erspielt und verspielt Führung

Die Thermalstädter lagen über weite Strecken des ersten Durchgangs voran, zwischenzeitlich sogar mit vier Toren. Bis zur Pause näherte sich Hollabrunn wieder an (13:15) und erwischte in Durchgang zwei einen Traumstart, ging zunächst mit 16:15 in Führung und baute den Vorsprung in weiterer Folge auf drei Treffer aus. Bad Vöslau verpasste es zu verkürzen. Immer wieder vergaben die Gäste nach Hollabrunner Fehlwürfen ebenfalls.

In der Schlussphase gab es kurze Spannung

So schien das Match nach rund 50 Minuten fast schon entschieden, aber eben nur fast, weil Bad Vöslau in der Schlussphase aggressiver verteidigte und in der Offensive statt langgezogenen, ideenlosen Angriffen, den schnellen Abschluss suchen (musste). Eineinhalb Minuten vor Schluss war plötzlich Spannung drinnen, weil es nur mehr 26:25 stand. Doch Hollabrunn blieb cool, Kevin Wieninger traf via Aufsetzer in den Winkel und Daniel Forsthubers Abschluss blieb auf der Gegenseite ohne Erfolg. Hollabrunn gewinnt schlussendlich mit 28:25, führt in der Serie mit 1:0, während Bad Vöslau mit dem Rücken zur Wand steht. Das zweite Match findet am Samstag (17.30 Uhr) in der Thermenhalle statt.