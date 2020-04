Die höchsten Volleyball- und Basketball-Ligen des Landes sind schon vor über zwei Wochen abgebrochen worden. Nun ziehen die Handball-Ligen nach, betroffen sind unter anderem Spusu Liga, Spusu Challenge und Women Handball Austria (WHA). Es wird weder Meister, noch Auf- und Absteiger geben. Neben seiner Tätigkeit als WHA-Präsident ist Stephen Gibson auch Obmann bei Wiener Neustadts Handball-Damen. Er erklärt, warum dieser Schritt jetzt gesetzt werden musste: "Wir hätten vor Ende April nicht wieder anfangen können. Dann hätte es zwei Wochen spezifisches Training gebraucht, bevor man wieder mit der Meisterschaft anfangen hätte können. Das Saisonende ist für Ende Mai terminisiert und man hätte die ausstehenden sechs Runden nicht in zwei Wochen spielen können - not possible", kommentiert Gibson.

Annullierung als einzige Option

Eine Verlängerung der Saison sei wegen der Verschiebung internationaler Qualifikationen nicht möglich gewesen. Eine Beendigung der Saison im Herbst sei keine Option gewesen, hätte zu Termin-Problemen für die Spielzeit 2020/21 geführt. "Die Entscheidung die Saison vorzeitig zu beenden, ist natürlich dramatisch", gesteht Gibson. Eine Annullierung sei die einzig rechtlich sichere Variante gewesen, weil es in den ÖHB-Bestimmungen kein Statut für eine solche Ausnahmesituation gibt. "Das hat keiner. Da wird für die Zukunft wohl nachgebessert", meint Gibson.

"Es gibt schlimmere Sachen"

Besonders bitter, ist der Abbruch natürlich für die Damen von Hypo NÖ. Nachdem die Südstädterinnen 2019 das erste Mal seit 42 Jahren nicht den Meisterthron besteigen konnten, kann die Kovacs-Truppe den Titel heuer auch nicht zurückholen. "Wir sind heuer von Spiel zu Spiel besser geworden, waren am Ende in Hochform", kiefelt Coach Ferenc Kovacs: "Das ist eine Katastrophe. Die Mädels waren alle traurig, als sie es erfahren haben. Aber es gibt auch schlimmere Sachen im Leben", weiß Kovacs: "Wir haben unsere Arbeit in diesem Jahr gut gemacht. Für das Schicksal können wir nichts." Nun geht es mit den Planungen bereits Richtung nächster Saison. Weit voran geschritten sind diese freilich nicht. "Es wird aber wirtschaftliche Einschränkungen geben", spricht Wiener Neustadt-Obmann Gibson wohl für fast alle Vereine.