Jags Bad Vöslau scheiden im Cup mit erhobenem Haupt aus

In der Sporthalle am See kam der Alpla HC Hard gegen roomz Jags Vöslau zu einem 30:26-Erfolg. Die JAGS boten dem siebenfachen Meister gehörig die Stirn, blieben bis zum Schluss auf Schlagdistanz, verkürzten in der 55. und 57. Minute sogar nochmals auf zwei Tore.

Stimmen zum Spiel

Nico Schnabl, Rückraum Mitte, ALPLA HC Hard: „Wir sind glücklich über den Einzug ins Viertelfinale. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird nach der langen Pause, da Vöslau für uns auch ein unangenehmer Gegner ist. Wir spielen eine gute solide erste Viertelstunde, verpassen es dann mit einer höheren Führung in die Pause zu gehen. Haben dann zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Bruch im Spiel der nur auf unsere eigene Disziplin zurückzuführen ist. Vorne werfen wir die Bälle weg und hinten bekommen wir keinen Zugriff, weil wir uns nicht an unser System halten. Am Ende war es ein Spiel auf Messers Schneide und wir sind dann froh, dass wir das Spiel noch mit +4 gewonnen haben. Wir müssen uns bewusst sein, dass es nicht leichter wird. Jetzt müssen wir zusammenrücken und die Fehler im nächsten Spiel zu minimieren.“

Bence Gödör, Torhüter, roomz JAGS Vöslau: „Wir haben schon letzte Woche gegen Bruck in der Liga gespielt von daher war für uns die Pause nicht ganz so lang. Es ist immer super, wenn wir nach Hard kommen, die Zuschauer sind super, die Halle ist voll. Heute war es wieder ein gutes Spiel. Wir waren heute super in der Partie. Wegen der letzten zehn Minuten bin ich ein bisschen böse, wir hätten besser spielen können aber trotzdem war es ein gutes Ergebnis für uns.