Nach zwei Siegen in Serie war das Match in der Bad Vöslauer Thermenhalle eine Standortbestimmung für die Jags WV-Damen. MGA gilt als heißer Anwärter auf einen Top Vier-Platz. Kann Wiener Neustadt/Bad Vöslau vielleicht auch in den Kampf um das Halbfinale eingreifen? An diesem Samstag fehlten Nuancen zur Überraschung. Über weite Strecken lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe.

Gerade als sich Wiener Neustadt/Bad Vöslau Mitte der zweiten Hälfte aufmachte, sich einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten, ging plötzlich nichts mehr, statt 20:18 und 24:24, stand es plötzlich 24:29 für MGA. Die Partie war entschieden. Die Schlussoffensive der Jags kam zu spät. Als 30 Sekunden vor dem Ende bei 28:30 ein Abschluss an die Stange klatsche, war die Niederlage endgültig besiegelt (28:31). "Wir haben verloren, weil wir es im Kopf zehn Minuten nicht zusammengebracht haben. In der Deckung waren wir gut. In der Offensive waren wir zu nervös. Es war aber keine Leistung wegen der wir gleich panisch werden", analysiert Jags WV-Obmann Stephen Gibson.