Jags holen Talent Dika

Im Saisonfinale zeigte Mateo Dika (18) bei Ligarivalen Graz auf. In der kommenden Saison will der Teenager sein Potenzial in Bad Vöslau zeigen. Druck gibt es für den kroatischen Jugend-Nationalteamspieler keinen. Sportchef Thomas Schartel: „Er ist eine Ergänzung für unsere rechte Seite. Eine gute Ergänzung, wie wir glauben, aber ein Investment in die Zukunft.“

Dika, der aus einer Handballer-Familie kommt, will in der Thermalstadt den nächsten Karriereschritt machen. „Er ist definitiv ein sehr hoffnungsvoller Spieler, wenn er weiter hart an sich arbeitet, kann er es sicher zum Handball-Profi schaffen. Er hat gutes Tempo, einen guten Körper und ein gutes Spielverständnis“, nennt Schartel die Vorzüge Dikas.

Das Transferprogramm ist nun prinzipiell abgeschlossen. Der Kader steht. Alle Spieler sollten beim Vorbereitungsstart in fünfeinhalb Wochen dabei sein. Auch Unglücksrabe Joao, der sich nach seinem Kreuzbandriss nun beim Athletiktraining einen Armbruch zuzog. „Gott sei Dank ist es nicht der Wurfarm, aber es ist symptomatisch für seine aktuelle Karrierephase. Hoffentlich war es das jetzt.“