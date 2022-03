Jags-Minis starten wieder durch

Nach Monaten und vielen verschobenen Partien durfte die U11-Mannschaft der Jags vergangenes Wochenende endlich wieder ein Meisterschaftsspiel bestreiten. Die junge Truppe, die vor allem aus U10-Spielern bestand, startete höchst motiviert gegen die Jungs aus Mödling. In der ersten Halbzeit merkte man ihnen die nach so langer Spielpause verständliche Nervosität an und die älteren und körperlich stärkeren Mödlinger konnten sich absetzen (6:18).

Nichtsdestotrotz ließen die jungen Jags den Kopf nicht hängen und zeigten in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht. Die Deckung stand wesentlich besser und auch vorne konnten die im Training ausgemachten Spielzüge gut umgesetzt werden. Es wurden schöne Tore erzielt und alle Mannschaftsmitglieder kamen zum Einsatz. Die Bad Vöslauer agierten mit Mödling nach der Pause auf Augenhöhe (14:29).

Auf der zweiten Hälfte lässt sich auf jeden Fall weiter gut aufbauen und wir hoffen, dass die Burschen jetzt wieder vermehrt zu Spielen kommen. Denn wie jeder weiß: Matchpraxis ist immens wichtig und kann nicht durch reines Training ersetzt werden.