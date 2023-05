Jags mit Kantersieg an die Tabellenspitze

Platz eins in der (bedeutungslosen) Abstiegsrunde war das erklärte Ziel der Bad Vöslau Jags, Nach der Hinrunde sind die Thermalstädter nun genau dort angekommen. Schlusslicht Bärnbach präsentierte sich in Bad Vöslau nicht (mehr) konkurrenzfähig. Die Steirer gerieten gegen die Jags mit 30:18 unter die Räder. „In der ersten Hälfte hat alles funktioniert. Wir hatten eine super Abwehr und sind zu einfachen Toren gekommen“, resümiert Kapitän Fabian Schartel über eine komfortable 16:6-Führung zur Pause.Bärnbach distanziert, und nun doppelt im Vorteil„In der zweiten Hälfte haben wir sie einen Ticken ins Spiel zurückgelassen. Es ist das passiert, was schon öfters in dieser Saison passiert ist, wir haben zu viele Fehler gemacht. Am Ende war es wieder klar, aber wir haben mehr Energie verbraucht, als notwendig gewesen wäre“, findet Schartel trotz des eindeutigen Sieges Luft nach oben.

Zur Erinnerung: Zu Jahresbeginn sah es so aus, als ob die Jags gegen Bärnbach um den Klassenerhalt kämpfen. Davon ist nicht nur wegen des Rückzugs von Westwien keine Rede mehr. Drei Runden vor Schluss sind die Jags sechs Punkte voran. Der Ligaverbleib wäre jetzt sportlich durch. Jetzt geht's gegen Graz und Schwaz (jeweils punktgleich mit Vöslau) um Platz neun in der Tabelle. Am Mittwoch (19 Uhr) gegen Graz und am Samstag (19 Uhr) gegen Schwaz gibt's Heimvorteil.