Der Stachel saß tief: Bad Vöslau blamierte sich am Wochenende in Tulln. Wiedergutmachung war angesagt, vor allem weil die zweite Mannschaft der Fivers gleich fünf Spieler vorgeben musste. Die Wiener schickten eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren auf das Feld. Dennoch hatten die Thermalstädter in der Anfangsphase ihre Problemchen. Die Fivers führten mit 6:5, ehe die Jags davonzogen. Zunächst auf 9:6, danach sogar auf 13:7.

Die Wiener bleiben aufmüpfig

Doch die jungen Wiener steckten nicht auf, robbten sich Tor für Tor heran, weil bei den Gästen in der Offensive plötzlich nichts mehr zusammenpasste. Verlass war einmal mehr auf Bad Vöslaus Tormann Mario Dubovecak, der immer wieder freie Würfe der Fivers entschärfte. Doch auch Dubovecak konnte nicht verhindern, dass die Wiener bis zur Pause wieder auf 11:14 herankamen.

Bad Vöslau behält die Kontrolle

Im zweiten Durchgang erwischten die Jaguare den besseren Start und zogen wieder auf fünf Tore davon, ehe Moritz Doblhoff-Dier relativ früh mit seiner dritten Zwei Minuten-Strafe vom Feld musste. Bad Vöslau hielt das Match danach dennoch unter Kontrolle, doch wirklich absetzen konnten sich die Jags nicht. Die Wiener blieben in Schlagdistanz (16:19). In den letzten 15 Minuten ließen die Bad Vöslauer den Vorsprung nicht mehr schmelzen. Die Fivers agierten bei der angestrebten Aufholjagd viel zu überhastet. Damit stand am Ende doch noch ein recht klarer 29:20-Sieg der Bad Vöslauer zu Buche.

Livestream des nächsten Spiels

Die Jags bleiben damit auf Kurs Richtung oberes Play-off, sind derzeit Vierter. Für die weiterhin achtplatzierten Fivers scheint der Zug für die Top Fünf derweil abgefahren. Am Samstag (17.30 Uhr) steht für Bad Vöslau ein Pflichtsieg an. Da empfangen die Thermalstädter zu Hause Schlusslicht Graz. Die Hausherren sollten aber gleich doppelt gewarnt sein, einerseits weil es zuletzt schon mit dem Pflichtsieg gegen Tulln nicht klappte, andererseits weil Graz zuletzt zwei Siege einfuhr. Das Match findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wird allerdings auf dem Facebook-Kanal der Jags live gestreamt.