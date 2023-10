Vöslauer Jags tankten im Cup Selbstvertrauen

Im Cup machte Bad Vöslau kurzen Prozess. Gegen den Wiener Regionalligisten #1 führten die Jags bereits nach sieben Minuten mit 9:1. Schon da war die Partie längst entschieden. Am Ende stand ein 47:16-Sieg. Die Thermalstädter tankten Selbstvertrauen für den kommenden Heimspiel-Marathon in der HLA Meisterliga. Am Samstag (18 Uhr, Wiener Neustädter Anemonenseehalle) kommt Schwaz, eine Woche später gastieren die BT Füchse in der Thermenhalle.

Am Papier sind beide Teams direkte Konkurrenten im Rennen um die Play-off-Plätze. In der Realität ist das Duo aktuell das Maß der Dinge — Schwaz Zweiter und Bruck Erster. „Die Liga ist so ausgeglichen“, wunderte sich auch Jags-Sportchef Thomas Schartel in der Frühphase der Saison über das ein oder andere Ergebnis. Eine Überraschung gegen Schwaz ist also durchaus drinnen. „Wir wollen an die Leistung gegen die Fivers anschließen, auch wenn wir in Wiener Neustadt spielen. Das ist schon ein erheblicher Unterschied.“