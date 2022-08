Jaguare legen los: Mit erstem Training in HLA gestartet

Werbung

Es wird wieder geschwitzt in der Bad Vöslauer Thermenhalle. Am Montag bat Coach Spyros Balomenos die Jags zum Trainingsauftakt. Neue Gesichter gab‘s dabei bis auf Krems-Neuzugang Fabian Posch keine zu sehen. „Unsere Eigenbauspieler sind jetzt endlich alle fit. Da wollten wir ihnen keine neuen Spieler vor die Nase setzen. Das ist nicht unsere Philosophie“, unterstreicht Sportchef Thomas Schartel, der die Transferaktivitäten der direkten Konkurrenz sehr wohl beobachtete. Für Aufsehen sorgten zum Beispiel die BT Füchse, die den ehemaligen Kiel-Flügel Raul Santos verpflichteten. „Graz hat nur kompensiert. Bärnbach macht bisher nichts Aufregendes. Sie sind am Papier, glaube ich, immer noch das schwächste Team“.

„Das wird aber ehrlicherweise sauschwer.“

Bad Vöslau ist eines jener Teams, die Bärnbach am Saisonende gerne hinter sich lassen würde. „Der Klassenerhalt ist das Hauptziel, aber auch das Minimalziel“, erklärt Schartel, der ähnlich wie vor einem Jahr vom möglichen Liga-Viertelfinale träumt: „Das wird aber ehrlicherweise sauschwer.“

Damit die Jags zumindest näher herankommen, werden in der Vorbereitung neue Wege gegangen. „Der Schwerpunkt ist anders gelegt. Wir machen viele Testspiele, damit wir das schnelle Spiel, was wir eigentlich schon letztes Jahr zeigen wollten, auch wirklich spielen.“ Am 12./13. August geht’s zum Mini-Turnier nach Graz. Eine Woche später in die Slowakei. Dazu kommen weitere Testpartien. Und hoffentlich bald ein komplett fitter Kader. Spielmacher Marian Teubert ist nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Herbst wieder ins Training eingestiegen, die Belastung wird gesteuert. Der Saisonstart wird ein Wettlauf mit der Zeit. Genauso wie Sandro Jankovic, den eine Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion zurückwirft. Eine OP am linken Handgelenk ist deshalb verschoben. Max Schartel (Kreuzband) ist erst im Februar wieder Thema.