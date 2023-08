Jaguare mit klarer Vision

Die Top-Acht. Das war auch in den ersten beiden HLA-Saisonen das Bad Vöslauer Traumziel. Aus dem Traumziel wurde im dritten Jahr ein realistisches Ziel. Mit den Routiniers Thomas Bauer und Romas Kirveliavičius, sowie dem Comeback von Joao bekamen die Vöslauer einen Qualitätsschub. Der Heim-Auftakt gegen Krems (Freitag, 19 Uhr) wird die erste (schwere) Standortbestimmung. Über die Favoritenrolle muss gegen die Wachauer trotz allem nicht lange debattiert werden. Das Programm im September ist generell knüppeldick. „Da haben wir zwei bis vier Punkte eingeplant“, rechnet Sportchef Thomas Schartel vor: „Liefern müssen wir im Oktober, da geht es gegen die direkten Gegner.“ Die Thermalstädter kalkulieren mit 18 bis 20 Punkten im Grunddurchgang, das sollte zum Einzug ins Viertelfinale reichen.

In den Testspielen sammelten die Jags Selbstvertrauen — fünf Spiele, fünf Siege. Zugegeben: Dreimal ging es gegen Zweitligisten. Am Wochenende gab es aber auch zwei klare Siege gegen einen Mittelständler aus der serbischen Top-Liga. „Das erste Spiel war in einer gewissen Art und Weise überragend. Da haben wir ganz wenige Fehler gemacht. Das zweite Spiel war durchschnittlich, bis leicht überdurchschnittlich“, analysiert Schartel.

Am Freitag braucht es eine außergewöhnliche Leistung, soll es gegen Titelaspirant Krems im fünften Versuch den ersten Sieg geben. Bitter: Leihspieler Lukas Nikolic wird den Schlager gegen seinen Stammverein mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen. Ihn plagt eine Unterschenkelverletzung. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Zweier-Tormann Boris Ilov hat eine Wasseransammlung im Knie. Ein Einsatz gegen Krems ist im Bereich des Möglichen.