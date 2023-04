Kein Absteiger aus der HLA, Vöslau bleibt oben

Werbung

Schon vor vier Wochen titelte die NÖN mit „Erlösung zu Ostern?“ Und tatsächlich: Die Bad Vöslau Jags haben seit Ostermontag den Klassenerhalt in der Tasche. Denn der ÖHB verkündete, dass es nach dem Rückzug von Westwien keinen Absteiger aus der höchsten Spielklasse geben wird. Eine Überarbeitung der Durchführungsbestimmungen war notwendig, „da dieser Fall und die damit einhergehende Regelung zu Auf- und Abstieg nicht berücksichtigt war. Ohne Gegenstimme beschloss der ÖHB-Vorstand, dass es in dieser Saison keinen Absteiger aus der HLA Meisterliga geben wird“, heißt es in einer Presseaussendung des Verbandes.

Die Spannung für die Abstiegsrunde ist damit draußen: „Natürlich ist das irgendwie traurig“, fühlt Jags-Sportchef Thomas Schartel mit den neutralen Zuschauern. Sportlich wären die Thermalstädter nach dem 33:28-Erfolg über Schwaz ohnehin auf einem guten Weg zum Klassenerhalt. Sieben Punkte beträgt (vor der Punkteteilung) der Vorsprung auf Schlusslicht Bärnbach. Spätestens jetzt blicken die Thermalstädter aber ohnehin nicht mehr nach hinten: „Wir wollen das untere Play-off gewinnen. Das kann auch ein realistisches Ziel sein“, bekräftigt Schartel seine Aussage der Vorwoche.

Bence ist ein Phänomen. In der entscheidenden Saisonsphase ist er da. Das war schon letzte Saison so.“ Thomas Schartel über Bence Gödör

Trotzdem: Die aktuelle Saison trudelt aus. Die Planungen für die kommende Spielzeit beginnen. Dabei spielt Bence Gödör keine Rolle mehr. Der ungarische Schlussmann war zuletzt gegen Schwaz überragend, parierte fast 40 Prozent. Das war seine beste Leistung in den knapp zwei Jahren, die er mittlerweile in Bad Vöslau spielt. Ansonsten waren seine Leistungen zu oft unterdurchschnittlich, vor allem zu Saisonbeginn. „Bence ist ein Phänomen. In der entscheidenden Saisonphase ist er da. Das war schon letztes Jahr so.“ Diesmal muss sich der Tormann aber für einen Vertrag bei einem anderen Verein empfehlen. In Vöslau steht ab kommender Saison Thomas Bauer zwischen den Pfosten.