Linz war für Bad Vöslau Jags außer Reichweite

Erstmals als klarer Favorit in ein Spiel der HLA-Meisterliga gestartet, setzte sich HC Linz in der Anfangsphase zwar schnell auf 4:1 ab (sechste Spielminute). Bad Vöslau machte aber auch gleich klar, dass man die Reise nach Linz nicht als Punktelieferant angetreten hatte. Die Niederösterreicher verkürzten auf 3:4 und versuchten nach Kräften in Schlagdistanz zu bleiben.

Das Angriffsspiel der Stahlstädter flachte zwar etwas ab, trotz einiger technischer Fehler legten die Hausherren aber immer wieder vor und lagen über weite Strecken des ersten Spielabschnittes mit drei, vier Toren in Front. Ohne zu glänzen ging Linz mit einer 13:10-Halbzeitführung in die Kabinen.

Aufholjagd blieb aus

Im zweiten Spielabschnitt ein ähnliches Bild. Die Linzer setzten sich weiter sukzessive ab, gingen in der 40. Spielminute mit sechs Treffern in Front (23:17). Zehn Minuten später war es Lucijan Fizuleto der für das 30:23 für seine Mannschaft sorgte. Die Vöslauer erwiesen sich aber weiterhin als der erwartet unangenehme Gegner, verkürzten zwischenzeitlich immer wieder, der Linz landete aber einen immer ungefährdeten 33:28 Start-Ziel-Sieg und bleibt damit in der Heimhalle weiterhin unbesiegt.

Die Jags rutschen währenddessen ans Tabellenende, weil Ferlach das Kellerduell mit Bärnbach gewann. Damit halten alle drei Mannschaften bei vier Punkten.