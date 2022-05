Pleite gegen Ferlach: Bad Vöslau ging die Zeit aus

Werbung

Von Anfang entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams zeigten trotz hoher Temperaturen, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Etwas zu viele technische Fehler und auch Fehlwürfe der Gastgeber brachten die Kärntner leicht in Front. Vor allem die guten Paraden des heimischen Tormanns, Bence Gödör, hielten Jags aber im Spiel. Nach 20 Minuten stand es 6:8 aus Sicht der Hausherrn. Es folgten gegen Ende der ersten Hälfte hektische Minuten. Vor allem einige strittige Schiedsrichterentscheidungen, wie die Rote Karte beim Siebenmeter-Versuch von Julian Riedner durch einen vermeintlichen Gesichtstreffer (obgleich einer auf Video ersichtlichen klaren Bewegung des Tormanns) und ein knapp auf/hinter der Linie als gut gegebenes Siebenmeter-Tor der Ferlach brachte die Stimmung bei den Thermalstädtern zum Kochen. Letztlich ging es aus Sicht der Hausherrn mit einem emotional aufgeladenen 10:12 in die Kabinen.

Hin und Her nach der Pause

Die Jags starten dann stark in die zweite Hälfte, legten einen +2-Lauf hin. Doch die Ferlacher zogen nach, wobei vor allem Keresztes immer wieder Impulse im Angriff setzte und die Deckung der Thermalstädter massiv beschäftigte. Das Spiel wurde weiterhin hart geführt, mit hohem körperlichem Einsatz. Sandro Jankovic brachte nach 45 Minuten den neuerlichen Gleichstand zum 16:16. Eine zusehends schlechtere Wurfquote der Gastgebern ließ die Gäste wieder auf +4 davon ziehen. Die Jags kämpften sich zurück und scorten in dieser Phase auch wieder vom Flügel. So gelang eine Aufholjagd bis zum -1. Leider folgten prompt wieder technische Fehler der Gastgeber. Letztlich stellte Schuster mit einem verwandelten Siebenmeter knapp vor Ende das finale Ergebnis her. Leider wurde in dieser Phase eine Minute vor Schluss die Uhr nicht wie üblich angehalten und so lief den Jags die Zeit davon. Endstand war somit eine 23:24-Niederlage der Jags.

Stimmen zum Spiel

Kapitän Fabian Schartel: „Diese Niederlage ist schwer zu verkraften, natürlich hatten wir viele Chance, die nicht verwertet wurden und sonst will ich dazu besser nichts sagen.“ Man of the Match Sandro Jankovic: „Wir haben gekämpft und es waren mehrere Situation, die absolut unglücklich gegen uns gelaufen sind. Das Ergebnis ist jedenfalls sehr ärgerlich.“