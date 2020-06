1993 warf Sani Vejzovic die ersten Bälle für den Vöslauer HC Richtung gegnerisches Tor. Damals war er noch ein Teenager, jetzt 27 Jahre später nimmt der Co-Trainer der Kampfmannschaft Abschied. „Ich habe meiner Familie schon vor drei Jahren versprochen, dass ich reduziere. Es war dann aber das Gegenteil, ich habe sogar aufgestockt“, grinst Vejzovic, der nun aber zurückstecken wird: „Das wollte ich schon letzte Saison machen, aber wir hatten eine Änderung in der Trainerkonstellation. Ich habe dann wegen der Burschen weitergemacht, auch um den Spagat zwischen U18, U20 und Kampfmannschaft leichter zu machen“, schildert der noch 40-jährige Vejzovic.

Als Trainer arbeitete er vor allem im Nachwuchs, schon als Aktiver coachte er eine Jugendmannschaft. Sein Highlight als Coach war wohl der U18-Landesmeistertitel im Vorjahr. „Die Jungs waren unglaublich konsequent. Es war nie Thema, dass wir das nicht gewinnen. Wir waren so viel besser als die anderen, so etwas habe ich selten gesehen“, schwärmt Vejzovic, der sich schlussendlich auch über Bronze bei der Österreichischen Meisterschaft freuen durfte.

„Das ist keine Tätigkeit, die man so nebenbei macht. Da kannst du nicht erfolgreich sein.“ Vöslaus Handballlegende Sani Vejzovic über das Trainersein.

Nicht nur mit den U-Teams war Vejzovic erfolgreich. Mit der Kampfmannschaft schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga, damals war er als spielender Co-Trainer am Parkett.

Auch wenn jetzt eine lange Ära zu Ende geht. Ganz ohne seinen Vöslauer HC kann Vejzovic auch in Zukunft nicht, wird einige Spiele in der Thermenhalle verfolgen. „Nicht mehr von der Bank aus, aber aus nächster Nähe. Meine Tochter spielt ja auch selbst in der U14“, bleibt Vejzovic seinem Herzensverein eng verbunden und auch eine Rückkehr auf die Trainerbank schließt er in Zukunft nicht gänzlich aus: „Wenn es mal wieder Thema wird, dann werde ich mir auch die Zeit für Fortbildungen nehmen. Denn das ist keine Tätigkeit, die man so nebenbei macht. Da kannst du nicht erfolgreich sein“, ist jetzt einmal Zeit die Akkus aufzuladen.