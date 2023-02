Handball Sensation von Bregenz: Bad Vöslau Jags mit erstem Sieg

Lesezeit: 3 Min Malcolm Zottl

Foto: Malcolm Zottl

D er Tabellenletzte düpiert Rekordmeister Bregenz. Die Thermalstädter feiern unerwartet den ersten Saisonsieg in der HLA und gehen gestärkt in das so wichtige Kellerduell gegen Bärnbach/Köflach.