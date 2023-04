Thomas Bauer: „Coole Sache wieder nach Hause zu kommen“

Werbung

NÖN: Was waren die ausschlaggebenden Gründe für Ihre Rückkehr nach Bad Vöslau?

Thomas Bauer: Nach 14 Jahren im Ausland wollte ich zurück nach Österreich. Das war für mich und meine Frau eigentlich schon die ganze Saison klar. Wir lieben andere Sprachen und andere Kulturen. Wir haben fast nichts ausgelassen. Jetzt ist es an der Zeit nach Hause zu kommen. Jags-Präsident Thomas Schartel war in den Gesprächen sehr, sehr bemüht. Er hat mir gezeigt, dass er mich unbedingt haben möchte. Ich habe 2003 Bad Vöslau verlassen, jetzt nach 20 Jahren wieder nach Hause zu kommen, ist eine coole Sache.

Wie werden Sie Ihre Rolle bei den Jags interpretieren?

Bauer: Das Wichtigste für einen Verein, der nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben möchte, ist eine stabile Defensive. Da wird es meine Aufgabe sein zu performen. Die Konstellation im Tormann-Team ist sehr gut. Ich bringe Erfahrung mit. Boris Ilov ist ein Junge mit viel Talent. Ich habe mich schon in den letzten Jahren in Griechenland als Hybrid gesehen, eine Art spielender Tormanntrainer. Das möchte ich auch in Vöslau sein. Ich werde nicht im Tor stehen und danach meine Steckkarte einstecken und nach Hause fahren. Als Legionär bist du immer im Kampfmodus. Du musst dich gegen die anderen Leute durchsetzen. Diese Einstellung hat sich bei mir jetzt ein bisschen geändert. Ich möchte nicht mehr für mich, sondern für das Team kämpfen.

Wie gut kennen Sie die Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt?

Bauer: Ziemlich gut. Wenn ich im Winter oder im Sommer in Österreich war, bin ich nicht auf der Couch gelegen. Ich habe bei verschiedenen Vereinen im Training vorbeigeschaut. Ich war bei den Fivers, bei Westwien, in Graz und auch in Vöslau. Ich habe mir auch das ein oder andere Spiel angeschaut. Fabi Posch, Richi Wöss, Kiwi (Anm.: Romas Kirveliavičius kommt im Sommer aus Krems) kenne ich natürlich noch aus dem Nationalteam.

Was ist für dieses Team in der kommenden Saison möglich?

Bauer: Ich sehe viel Potenzial. Die Mannschaft ist absolut entwicklungsfähig. Es sind viele Jungs dabei, die in ihrer Karriere noch etwas vorhaben. Die Mischung und der Teamspirit passen. Das Traumszenario ist, dass wir es schon nächste Saison in die K. O.-Runde schaffen. Warum nicht? Wenn wir von Anfang an in einen Flow kommen, ist das möglich. Wichtig ist, dass auch das Umfeld passt. Der Verein möchte weiterkommen. Das ist nicht überall so. Ich habe in meiner Karriere auch schon erlebt, dass es Vereine chilliger angehen wollen. Das deckt sich aber nicht mit meiner Ambition, dort habe ich mich fehl am Platz gefühlt. In Vöslau ist das definitiv anders. Deshalb sind meine Motivation und meine Vorfreude so groß.

Mit Bernhard Folta und Klaus Schuster sind auch noch zwei ihrer ehemaligen Trainer beim Verein. Wie groß ist die Vorfreude mit den beiden wieder zusammenarbeiten zu dürfen?

Bauer: Klaus war mein erster Trainer, den ich hatte. Er war auch mein Klassenvorstand in der Schule und der Grund, warum ich überhaupt Tormann geworden bin. Bernhard war in der U16 mein Trainer. Beide haben einen Anteil an dem Weg, den ich beschritten habe. Sie haben die Basis geschaffen. Mit ihnen jetzt fast auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu dürfen, wird total spannend. Und es sind ja nicht nur die beiden. Es gibt noch viele Leute im Umfeld, die ich von damals kenne. Die Halle schaut auch noch genauso aus, wie ich sie vor 20 Jahren in Erinnerung habe. Sogar der Geruch ist noch der gleiche. Die Rückkehr ist romantisch, fast kitschig. Vor zwei, drei Jahren hätte ich über eine Rückkehr noch anders gedacht. Aber irgendwann ist der Funke übergesprungen. Mein Mindset hat sich geändert.

Also ist beim Abschied aus Griechenland gar keine Wehmut dabei?

Bauer: Ich kann sehr gut mit der Entscheidung leben. Ich hatte eine super Zeit hier mit dem Triple mit AEK und der Meisterschaft mit Olympiakos. Jetzt schließe ich das Kapitel. Der Zeitpunkt passt einfach. Mein Sohn ist jetzt auch viereinhalb. Er versteht schon langsam, dass Handball mein Beruf ist, ich damit Geld verdiene. Er versteht auch, dass ich nächstes Jahr dann für einen anderen Verein spiele. Und er freut sich, dass wir Oma, Opa, Tante und Onkel jetzt öfter sehen werden.