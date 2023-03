Thomas Bauer wechselt nach Bad Vöslau

Werbung

Am Mittwochvormittag vermeldete Jags-Sportchef Thomas Schartel den nächsten Krachertransfer der Thermalstädter: „Thomas Bauer wird nächste Saison bei den Jags spielen.“ Damit kehrt der langjährige Nationalteam-Tormann zu seinen sportlichen Wurzeln zurück. Der heute 37-Jährige startete seine Karriere 1996 im Bad Vöslauer Nachwuchs. Über die Fivers schaffte der 165-fache ÖHB-Internationale ins Ausland, spielte in Deutschland, Frankreich, Norwegen, Portugal, Griechenland und Katar. Dazu kommen mehrere Einsätze bei Welt- und Europameisterschaften. Derzeit steht Bauer beim griechischen Top-Club Olmpiakos unter Vertrag.

„Ich brenne für diese Aufgabe“

„Auf der Suche nach einer Herausforderung, die mich gleichermaßen sportlich und menschlich reizt und mit der ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann, kamen die Gespräche mit den Jags zum allerbesten Zeitpunkt. Der Funke ist bei mir sofort übergesprungen und auch meine Familie hat sehr schnell gemerkt, dass ich nach 14 Jahren im Ausland für diese ganz spezielle neue Aufgabe in Vöslau brenne. Ich sehe eine hochtalentierte, hungrige Mannschaft mit großem Entwicklungspotenzial und freue mich riesig darauf, dieses gemeinsam als Team bestmöglich auszuschöpfen“, begründet Bauer den Transfer. Er reiht sich in eine ganze Reihe von Ex-Teamspielern ein, die in Vöslau den Herbst ihrer Laufbahn verbringen. Fabian Posch und Richard Wöss stehen bereits im Kader der Jaguare. In der kommenden Spielzeit kommt neben Bauer auch Krems-Rückraum Romas Kirveliavičius in die Thermalstadt.