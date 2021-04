Platz drei für die Play-offs war den Bad Vöslau Jags schon vor dem letzten Spiel der Bonusrunde schon sicher, dennoch wollten die Thermalstädter gegen Leoben einen Sieg, um Selbstvertrauen für die entscheidende Saisonphase zu schöpfen. Daraus wurde nur bedingt etwas, trotz zeitweise klarer Führung brauchte es schlussendlich einen Kraftakt, um das 27:27-Remis zu holen.

Trotz des vierten sieglosen Spiels in Serie war Trainer Bernhard Folta nicht gänzlich unzufrieden: „Wir haben kämpferisch alles aufgeboten und trotz der Vorgabe von vier Aufbauspielern ein wirklich gutes Ergebnis erzielt. Ich bin stolz auf meine Jungs.“ Folta musste dann anschließend mit Trainerkollegen Max Holly und Sportchef Thomas Schartel die Köpfe zusammenstecken. Denn im Viertelfinale dürfen die Top Drei nach einander die Gegner für das Viertelfinale auswählen.

Die Saisonbilanz gab den Ausschlag

„Ich mag den Modus, so kann man in dieser Phase selbst auch noch etwas beeinflussen“, gefiel Folta das Taktieren. Die Formkurve und die bisherigen Saisonergebnisse waren bei der Auswahl die größten Kriterien.

Aber die Jags waren auch von der Auswahl der ersten beiden Mannschaften abhängig. Bonusrunden-Sieger Bruck wählte wenig überraschen die zweite Mannschaft der Fivers, weil die Wiener im Play-off als Farmteam nicht mehr mitwirken dürfen, heißt es volley ins Halbfinale. Hollabrunn wählte erwartungsgemäß St. Pölten, so blieb Bad Vöslau die Wahl zwischen Leoben und Korneuburg.

Die Formkurve hätte für die Steirer gesprochen – nach Hälfte des Grunddurchgangs noch Erster rutschten Vytautas Zirua und Co. am letzten Abdruck noch aus den Top Vier. Die Wahl fiel aber auf Korneuburg, weil die Niederösterreicher die einzige Mannschaft sind, die die Bad Vöslauer in dieser Saison schon dreimal besiegten, auch wenn die Spiele immer recht knapp waren. Los geht es mit einem Heimspiel am 5. Mai.