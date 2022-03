Vöslau aus der Deckung

Wieder nichts: Fünf Stunden vor Spielbeginn sagte Bärnbach für das Kellerduell gegen die Jags ab. „Sie hatten fünf Fälle in der Kampfmannschaft und fünf im Future Team – so hätte das wirklich keinen Sinn gemacht“, zeigt Bad Vöslaus Sportchef Thomas Schartel Verständnis. Und auch Raphael Muck stimmt zu: „Mittlerweile ist das leider ganz normal. Schade natürlich, weil wir super vorbereitet waren.“

Nun wird es gegen Ende des Grunddurchgangs ziemlich eng. Auf Bad Vöslau warten Anfang April drei Spiele binnen acht Tagen. „Das wird etwas hart, weil wir wenig Regenerationszeit haben, aber da müssen wir jetzt durch“, fordert Muck. Weil Graz am Wochenende Schwaz düpierte, sind die Flop Vier endgültig einzementiert. Das ändert nichts daran, dass die ausstehenden Partien extrem wichtig sind. Bärnbach ist ein direkter Konkurrent, Graz, Schwaz und Westwien an einem guten Tag ebenfalls nicht außer Reichweite. Dafür muss das Abwehrverhalten passen, so wie gegen Bregenz.

„In Krems haben wir ohne Deckung gespielt. Da hätte man schon meinen können, dass es ganz dunkel für uns ausschaut“, analysiert Muck: „In Bregenz haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Da haben wir im Angriff aber auch weniger defensive Fehler gemacht und das Rückzugverhalten war besser. Für mich ist es immer eine Mischung. Es liegt nicht nur an der Deckung.“