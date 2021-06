Acht Tage ist es her, dass Bad Vöslau über den Aufstieg in die Erste Liga jubelte. Heute, Donnerstag, gibt es in der Thermenhalle um 19 Uhr eine Draufgabe. Die Jags kämpfen gegen Mitaufsteiger Bruck/Trofaiach nämlich noch um den Meistertitel. Der gesamte Druck fiel nach der gewonnen Halbfinalserie gegen Hollabrunn ab, das führte dazu, dass die Luft bei den Thermalstädtern im ersten Finalspiel draußen war. Die Steirer führten bereits zur Pause mit 19:10. Am Ende setzte sich der Sieger der Bonusrunde souverän mit 31:24 durch. "Sie werden uns nach der Leistung im ersten Spiel unterschätzen", denkt Jags-Headcoach Bernhard Folta.

Bad Vöslau gibt 110 Prozent

Bad Vöslau muss es schaffen, einfach befreit aufzuspielen, so kann es gelingen die Finalserie noch zu drehen, genauso wie im Halbfinale gegen Hollabrunn. "Der Titel wäre ein weiteres Statement", ist Flügel Lukas Kohlmaier motiviert und Kapitän Fabian Schartel ergänzt: "Von uns wird es nie weniger als 110 Prozent geben." Mit einem Sieg im Rücken würden die Aufstiegsfeierlichkeiten mit den Fans wohl noch einmal ein weniger ausgelassener ausfallen. Emotional wird das Ganze jedenfalls, immerhin ist es für Folta das letzte (Heim-)spiel als Cheftrainer. Er nimmt am Saisonende Abschied, wird vom Deutschen Jan-Niklas Richter ersetzt. Gelingt den Thermalstädtern ein Sieg, dann fällt die Entscheidung um den Meistertitel am Sonntag in Trofaiach (16 Uhr).