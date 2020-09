Cooler und trendiger: So wollen sich Vöslaus Handballer in dieser Saison präsentieren, statt Vöslauer HC hört der Verein nun auf den Namen Vöslau Jags. Ob der Imagewechsel wirklich das erhoffte Mehr an Zusehern und Sponsoren bringt, wie vom Verein proklamiert, wird die Zukunft zeigen.

privat Raphael Muck möchte diese Saison mit Bad Vöslau vorne mitspielen.

Sportlich wollen die Jaguare in der spusu Challenge jedenfalls vom Start weg Gas geben. Durch die Rückkehrer Philip Schuster, Daniel Forsthuber, Fabian Schartel und Peter Herzog, so wie Tormann-Neuzugang Felix Friedel, sind die Thermalstädter breiter aufgestellt und somit im Kreis der Titelkandidaten. Die erste Bewährungsprobe steht am Samstag (17 Uhr) in Korneuburg an. Flügel Raphael Muck zum ersten Pflichtspiel seit dem Corona-Lockdown: „Korneuburg plant auch mit dem oberen Play-off. Es wird eine enge Partie. Wir haben in der Vorbereitung bisher jede Partie gewonnen, sind deshalb vor dem Start optimistisch.“