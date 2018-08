Der Vöslauer HC war in der letzten Bundesliga-Saison weit gekommen. Bis ins Endspiel stießen die Thermalstädter vor, zogen dort aber im Kampf um den Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse gegen Leoben in zwei Spielen den Kürzeren.

Eine kurze Pause und eine umso längere Vorbereitung mit elf Trainingsspielen später steht die neue Saison vor der Tür. Im Kader gab es nur geringfügige Änderungen. Ben Henkes entschied sich für eine Leichtathletik-Karriere, der Hochsprung-Newcomer (Vizestaatsmeister) wird den Vöslauern nicht mehr zur Verfügung stehen, wie auch Georg Pranzeneder, der sich voll und ganz seinem Studium widmen will. Auch die Leihe von Benjamin Hirn (Fivers Margareten) wurde nicht verlängert. „Mittelfristig werden wir uns noch nach einer Verstärkung umschauen“, so Obmann Peter Gauss. Prinzipiell will man der Linie „Jugend an die Macht“ aber treu bleiben. Dementsprechend sieht Gauss andere Vereine in der Favoritenrolle – Finale in der letzten Saison hin oder her. Bärnbach, Bruck und Hollabrunn hat Gauss ganz oben am Zettel. Für den Vöslauer HC gilt es indes ins obere Play-off einzuziehen.

„Das ist unser klares Ziel“, meint Gauss. Und natürlich schielt man auch in Vöslau auf die HLA, dennoch sieht man den Druck logischerweise bei jenen Teams, die maßgeblich aufgerüstet haben. Los geht es gleich mit einem Heimspiel am kommenden Samstag (19 Uhr) gegen Korneuburg. Möglicherweise mit einem Comeback von Daniel Forsthuber, der letzte Saison mit einem Kreuzbandriss passen musste.