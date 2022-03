Vöslauer Jags-Nachwuchs erfolgreich

Werbung

Die U10 dominierte das Spiel gegen Mödling. Die jungen motivierten Burschen haben von Anfang an gezeigt, was in Ihnen steckt und haben ab der ersten Minute den Ton angegeben. Das Trio Tobey McLachlan (15), Balasai Kappel (13) und Rafael Hofer (10) kämpfte mit Ihren Teamkollegen Leopold Wernicke (6), Gregor Forsthuber (2), Leonard Urbanek (1), Emil Sommer, Ferdinand Forsthuber, Anton Sanko Tor um Tor, so dass bereits zur Halbzeit ein deutlicher Vorsprung sichtbar war (27:13). In dieser Tonart ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter und schlussendlich wurden die Jags-Burschen mit einem gewaltigen Sieg (47:22) belohnt.

U16 mit Sieg und Remis

Die U16-Burschen rund um Rados Pesic hatten ein hartes Wochenende mit zwei Spielen in Folge auf dem Plan. Begleitet von Klaus Schuster fuhren die jungen Männer am Samstag nach Graz um gegen HSG Graz mit einem hartumkämpften Unentschieden (33:33) wieder motiviert nach Hause zu kommen. Gleich am darauffolgenden Tag zeigten sie, wer in der Thermenhalle gegen Ferlach das Sagen hatte. Der hohe Sieg (49:22) war eine starke Mannschaftsleistung, wobei hier das Duo Noah Lindsberger (12), James McLachlan (11) gemeinsam mit Leon Rams (8), Christopher Schmikl (8), Florian Fritz (5), Constantin Edlhaimb (3), Christian Haidvogel (2), Jakob Schöndorfer, Robert Lechintan und Lucas Binder ein eingespieltes Team gaben. Die schnellen Konter der JAGS waren für die Gegner nicht zu stoppen, das Zusammenspiel nicht zu durchbrechen und so ging ein Tor nach dem anderen in rasend schnellem Tempo ins Netz. Starke Leistung!

Knapp an einem Unentschieden ist die männliche MU13 unter Bernhard Folta und Sanjin Vejzovic vorbeigeschrammt. In Krems gab es ein 38:39. Die Burschen bilden eine homogene und dynamische Mannschaft, wo in nächster Zeit noch viel möglich ist. In Krems kämpfte das Trio Matthew Schmikl (15), Henry Kratochvil (12) und Nico Schamp (7) zusammen mit Teamkollegen Julian Pristou (3), Felix Kummer (1), Merlin Farkas, Oliver Stöckelmayer, Leeven Zieger-Glöckler, Jan Kaimbacher auf dem Feld.