Vöslauer Jags: Stark gekämpft, aber wieder keine Punkte

Nach der Derby-Schmach gegen Krems wollten sich die Jags in Bregenz einigermaßen rehabilitieren. Vöslau begann das Spiel im Angriff, der erste Treffer gelang jedoch den Hausherrn, Svecak knallte den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz, doch Schuster glich mit einem Siebenmeter rasch aus.

Danach unterliefen beiden Mannschaften mehrere technische Fehler, Schuster scheiterte zudem beim zweiten Siebenmeter-Versuch und so dauerte es bis in die neunte Minute, bevor Kotar zum 2:1 traf. Nur zehn Sekunden später verwandelten die Vöslauer ihren dritten Siebenmeter zum Ausgleich und nach einem neuerlichen technischen Fehler der Bregenzer im Angriff gingen die Niederösterreicher erstmals in Führung.

In der 15. Minute erhöhte Vöslau auf plus zwei, 60 Sekunden später hieß es nach zwei weiteren Treffern 7:3. Wassel traf dann nach sieben torlosen Minuten für die Bregenzer und nach zwei technischen Fehler der Niederösterreicher verkürzten Coric und Vinogradov auf 6:7, bevor nach einer tollen Parade von Häusle Esegovic den Ausgleich erzielte.

Für Jankovic endet die Partie vorzeitig

Zwischenzeitlich sah der Vöslauer Sandro Jankovic nach einer harten Attacke die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Vier Minuten vor Schluss setzte sich der Vöslauer Tormann Bence Gödör mit seiner x-ten Parade in Szene und so hieß es nach erfolgreichen Angriffen wieder plus 2 für die Gäste. Überraschender Halbzeitstand: 12:10 für Vöslau.

Ante Esegovic eröffnete die zweite Halbzeit mit seinem Treffer zum 11:12 und nach einem erfolglosen Wurfversuch von Joao Marinho Da Cunho, gelang ihm kurz später der Ausgleich. Schartel und Muck brachten in Überzahl die Gäste aber schnell wieder in Führung und Schuster erhöhte mit einem Wurf ins leere Bregenzer Tor auf 17:14.

Die Bregenzer verzweifelten ein ums andere Mal am phantastisch haltenden Vöslauer Tormann, doch durch großen Kampf kamen die Hausherren langsam wieder heran. Kotar legte in der 46. Minute den Treffer von Klopcic auf, durch das folgende Tor von Kotar hieß es 19:18. Die nächsten Minuten ging es hin und her, technische Fehler, Torwartparaden und erfolgreiche Abschlüsse wechselten sich ab und so blieb es bis zum Schluss bei der Bregenzer Führung. Endstand: 25:23.

Stimmen zum Spiel

Bregenz-Trainer Markus Burger: „Gratulation an Vöslau, sie haben uns einen großen Kampf geliefert. Es war klar, dass die Niederösterreicher frei aufspielen, da sie nichts zu verlieren hatten und sie haben ihre Chancen auch gut genützt. Auf der positiven Seite ist heute zu verbuchen, dass wir uns immer wieder zurückgekämpft haben, damit haben wir ein starkes Zeichen gesetzt. Großes Lob an die Moral der Mannschaft, der Sieg vor dem Spiel gegen Krems am kommenden Samstag war sehr wichtig."

Bregenz-Kapitän Lukas Frühstück: „Solche Spiele kann man auch schon mal verlieren, aber wir haben heute Moral gezeigt. Vöslau hat alles in die Waagschale geworfen, wir haben dagegen gehalten, haben allerdings nicht unseren besten Handball gespielt. Am Schluss haben wir die beiden Punkte geholt. Das wichtigste war heute jedoch, dass wir mit den Spenden unserer tollen Fans eine ukrainische Familie unterstützen können."