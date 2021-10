Vöslauer Rumpftruppe geht gegen Bregenz ein

Fünf verletzungsbedingte Ausfälle und einen angeschlagenen Kreisläufer Sandro Jankovic konnte Bad Vöslau gegen Halbfinal-Aspirant Bregenz nicht kompensieren.

Begleitet von einigen Fehlwürfen gingen die Gäste rasch mit 3:0 in Führung und zwangen das Jags-Trainerteam bereits im Minute fünf zu einem ersten Timeout. Danach konnten die Hausherrn das Spiel offener gestalten und kamen in Minuten 15 bis auf -1 heran.

In weiterer Folge wurde das Spiel von beiden Seiten deutlich härter geführt und die zwei Minuten-Strafen nahmen zu. Am Geschehen änderte sich allerdings wenig, agierten doch beide Teams auf Augenhöhe und so ging es mit einem knappen 15:13 für die Vorarlberger in die Pause.

Bregenz bekommt Oberwasser

Nach der Pause agierten die Jags zu wenig entschlossen und hatten auch Pech mit ihren Abschlüssen und so zogen die Gäste auf +6 davon. In dieser Phase war überdies auch die Deckung der Thermalstädter viel zu lückenhaft und kamen die Gäste zu einfachen Toren.

Selbst eine doppelte Überzahl der Gastgeber gab dem Spiel keine entscheidende Wende mehr. Die Bregenzer spielten abgeklärt und konnten sich auch einige Kontertore der Jags leisten. So stand es zehn Minuten vor dem Ende bereits +10 für die Gäste. Bad Vöslau hatte durch die lange Verletztenliste keine Alternative mehr und konnte nur versuchen den Rückstand in Grenzen zu halten. Am Ende stand dann aus Sicht der Gäste mit 37:23 doch ein sehr deutlicher und verdienter Sieg zu Buche.

Stimmen zum Spiel

Bad-Vöslau-Kapitän Fabian Schartel: „Heute gab es für uns nichts zu holen, wir hatten in Hälfte zwei keine echten Optionen mehr und die Akkus waren leer.“

Jags-Trainer Jan-Niklas Richter: „Das Spiel ist für mich abgehakt, jetzt gilt es sich voll und ganz auf das für uns wichtige Spiel gegen Bärnbach zu konzentrieren.“

Bregenz-Trainer Markus Burger: „Ich kenne die Situation mit den Verletzungen aus der letzten Saison. Trotzdem Respekt für das, was in Vöslau geleistet wird, sicherlich eine Bereicherung für die Liga.“